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Иранский футболист арестован за "антигосударственную пропаганду"

Вурия Гафури

В Иране арестован известный футболист, бывший участник национальной сборной Вурия Гафури. Ему вменяется в вину "антигосударственная пропаганда". Гафури открыто выступал за демократизацию Ирана, за права женщин и в поддержку участников протестов, которые проходят в Иране с сентября. Он является одним из самых популярных иранских спортсменов.

Вурия Гафури принадлежит к курдскому меньшинству, которое подвергается притеснениям в Иране. На протяжении всей своей футбольной карьеры он высказывался за демократизацию Ирана. В частности, он был против принятого в стране запрета женщинам посещать и смотреть мужские футбольные матчи. Гафури не одобрял внешнюю политику Ирана, которая навлекла на страну международные санкции. После гибели в сентябре 22-летней правозащитницы Махсы Амини, также имевшей курдское происхождение, Гафури выразил сочувствие её семье и гократно выступал в поддержку участников протестов.

Из-за своей общественной позиции Гафури в прошлом году был уволен с поста капитана команды "Эстеглаль". Несмотря на спортивные успехи, он не был отобран в олимпийскую сборную для участия в проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира по футболу. В четверг иранская полиция арестовала его, когда он выходил с тренировки. Это подтвердила курдская правозащитная организация Hengaw.

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Ирана отказалась ​петь гимн страны перед матчем с Англией. Решение было принято командой единогласно в знак солидарности с участниками проходящих в Иране массовых протестов. Болельщики встретили поступок спотрсменов аплодисментами.

  • Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка её увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.
  • Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
  • Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка; более 15 тысяч человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.

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