"Казахский январь" и Россия

10 января в Казахстане день траура. По неофициальным данным во время январских волнений погибли 164 человека

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ 10 января утверждал, что в стране была попытка государственного переворота.

Президент РФ Владимир Путин там же объявил, что применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

"Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Владимир Путин.

Никаких доказательств реального иностранного вмешательства Токаевым и Путиным не представлено.

Уроки "казахского января"» для России и постсоветских стран обсуждают доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс, политолог Андрей Окара, журналист из Казахстана Сергей Домнин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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