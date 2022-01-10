"Казахский январь" и Россия

10 января в Казахстане день траура. По неофициальным данным во время январских волнений погибли 164 человека
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ 10 января утверждал, что в стране была попытка государственного переворота.
Президент РФ Владимир Путин там же объявил, что применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".
"Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Владимир Путин.
Никаких доказательств реального иностранного вмешательства Токаевым и Путиным не представлено.
Уроки "казахского января"» для России и постсоветских стран обсуждают доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс, политолог Андрей Окара, журналист из Казахстана Сергей Домнин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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