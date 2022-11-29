Казахстан готовится к пилотному экзамену на знание языка

В 2023 году для получения гражданства Казахстана в пилотном режиме планируют ввести экзамен на знание государственного языка. Первыми его должны сдавать этнические казахи, у которых не прописана национальность в соответствующей графе в документах. Об этом заявила журналистам в кулуарах правительства министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова, сообщает Радио Азаттык.

Министр добавила, что, по новой концепции миграционной политики, до 2027 года для получения гражданства Казахстана предусмотрено знание на базовом уровне казахского языка, истории и конституции страны.

В ноябре правительство Казахстана подготовило проект закона, по которому незнание казахского языка, истории и основ национального законодательства станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства страны.

Тема обсуждается на фоне наплыва в страну, как и в ряд других бывших советских республик, граждан России, многие из которых сменили место жительства после объявленной российскими властями в конце сентября частичной мобилизации на войну с Украиной. По официальным данным, в Казахстан после этого въехали более 400 тысяч россиян. Около 80 тысяч из них остались в стране, остальные – выехали.

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