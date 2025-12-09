Казахстан отправит нефть напрямую в Китай после атаки дронов на КТК

Казахстан впервые отправит 50 тысяч тонн нефти с месторождения Кашаган напрямую в Китай после атаки украинских морских беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через который идет основная часть казахстанского экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Атака вывела из строя выносное причальное устройство (ВПУ) терминала. сейчас работает только ВПУ-1, ВПУ-2 серьезно повреждено, ВПУ-3 проходит плановый ремонт. Из-за этого КТК, на долю которого приходится около 1% мировых поставок нефти и среди акционеров которого есть Россия, Казахстан и США, вынужден сократить экспорт.

Поставки с Кашагана в Китай пройдут по трубопроводу Атасу — Алашанькоу. Нефть добывает консорциум NCOC, в который входят, в том числе, CNPC и Inpex. По данным Reuters, CNPC отправит около 30 тысяч тонн, Inpex — около 20 тысяч тонн нефти.

Минэнерго Казахстана не стало напрямую комментировать экспорт в Китай, но подтвердило, что после инцидента активизировано использование альтернативных маршрутов.