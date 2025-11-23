Келлог: мы находимся "в двух метрах" от мира в Украине

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что осталось "два метра" до завершения войны в Украине, и поддержал мирную инициативу администрации Дональда Трампа, которую обсуждают в воскресенье в Женеве представители США, Украины и стран Европы.

В интервью Fox News Келлог, которого СМИ не называли в качестве одного из тех, кто работал над планом, в отличие от другого спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, сказал, что убеждён в успехе усилий президента США по прекращению войны. Он напомнил, что на любой дистанции "последние десять метров - самые трудные", но сказал, что до завершения войны, по его мнению, остались всего "два метра".

Келлог отметил, что недавно вёл переговоры с украинской стороной, и высказал мнение, что Киев по-прежнему доверяет Вашингтону. В частности, как отметил Келлог, обсуждаемые документы предусматривают и гарантии безопасности для Украины. Сам план из 28 пунктов, опубликованных на этой неделе, он назвал "рамочным", отметив, что какие-то его детали, возможно, будут нуждаться в пояснениях. При этом он выразил надежду, что удастся "подтолкнуть" к принятию этого плана сначала Украину, а затем и Россию.

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на критику плана, звучащую в том числе со стороны членов Конгресса, написал в соцсети Х, что план был разработан Соединёнными Штатами и предлагается как "надёжная основа для текущих переговоров". Он признал, что план основывается на предложениях российской стороны, но подчеркнул, что он основывается и на предложениях Украины. Ранее Рубио неоднократно говорил, что для достижения мира обеим сторонам нужно будет пойти на уступки.

Критики плана в США и других странах считают, что он выгоден России. Речь идёт в частности о пунктах о передаче Донбасса под российский контроль или об установлении ограничений на численность украинской армии. Представители администрации США отвергают такую трактовку, заявляя, что план основан не реалиях, предусматривает сохранение суверенитета Украины и гарантии безопасности для неё.