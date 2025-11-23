В Женеве пройдут переговоры США, ЕС и Украины о мирном плане

В Женеве в воскресенье 23 ноября, как ожидается, пройдут переговоры высокопоставленных делегаций США, Украины, ЕС, Великобритании и ведущих стран Евросоюза по вопросу о мирных предложениях США, о которых стало известно на этой неделе.

Украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в ней также глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава военной разведки Кирилл Буданов. В делегации США, как сообщается, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а также министр армии Дэн Дрисколл, на днях посетивший Киев. Совет ЕС и Еврокомиссию представят ведущие советники их руководителей.

Не названный по имени высокопоставленный представитель США заявил агентству Reuters, что в Женеве уже прошли предварительные консультации между представителями Киева и Вашингтона. Он назвал их итоги очень хорошими и отметил позитивный импульс перед началом переговоров по существу. В воскресенье в Женеве, по его словам, пройдут встречи в разных форматах. Представитель США подтвердил участие Рубио и Уиткоффа в переговорах.

Лидеры Евросоюза накануне заявили, что поддерживают усилия США по урегулированию военного конфликта России с Украиной, но считают, что представленный Вашингтоном план из 28 пунктов требует доработки. "Мы готовы вступить в этот процесс, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не могут быть изменены силой", – отмечается в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По данным Bild, европейские лидеры хотят изменить как минимум четыре положения мирного плана президента США Дональда Трампа. Их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями; возможное сокращение украинской армии; условия гарантий безопасности; положения о замороженных российских активах.

По данным The Washington Post, среди подготовленных лидерами ЕС предложений - отказ от предусмотренного планом США ограничения численности ВСУ, возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС и Кинбурнской косой, а также отказ от передачи России подконтрольной Украине части Донецкой области до прекращение огня и обсуждение этого и других территориальных вопросов только после установления перемирия.

Россия пока официально не выражала согласия с мирным планом или его неприятия, заявив лишь, что ей о нём известно. Представители властей Украины заявляют, что работают над мирным планом вместе с США и другими партнёрами. Сам Дональд Трамп накануне допустил возможность изменения параметров плана, сказав, что его предложение Украине не окончательное. В то же время, он настаивает на том, чтобы Киев в самое ближайшее время согласился на план.

В Вашингтоне заявляют, что мирное предложение включает в себя предложения как Украины, так и России, и по сути представляет собой реалистичный компромисс. Критики плана обвиняют его в пророссийской направленности.