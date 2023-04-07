Кержаков объяснил отъезд из России "сложившейся ситуацией"

Бывший российский футболист и тренер Александр Коржаков высказался против войны "вообще" и сообщил, что уехал из России осенью прошлого года.

В интервью ютьюб-каналу Nobel он рассказал, что главное его желание, о котором он говорил "после практически каждого интервью", – "чтобы не было войны, в мире, вообще". "Потому что я не понимаю как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит", – пояснил он, добавив, что ему "страшно".

Кержаков рассказал, что "из-за сложившейся ситуации" он с семьёй уехал в Дубай. При этом он отказался называть свой отъезд эмиграцией, подчеркнув, что им хотелось "не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени".

Кержаков – один из лучших футболистов России. За свою карьеру он забил 233 гола, благодаря чему остаётся лучшим бомбардиром в истории российского футбола.