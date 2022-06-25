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КиївПрайд присоединился к Параду равенства в Варшаве

Марш равенства в Киеве, сентябрь 2019 года

КиївПрайд, в 2021 году собравший тысячи украинцев на Марш в защиту прав ЛГБТ+, присоединился к крупнейшему гей-параду в Центральной Европе – Параду равенства в Варшаве. Шествие проходит в субботу, 25 июня. Об этом сообщает агентство Associated Press и твиттер-аккаунт KyivPride.

Польша предложила украинцам поучаствовать в Параде равенства на своей территории, поскольку в этом году КиївПрайд не может провести шествие на улицах украинской столицы из-за военного положения, введённого в Украине после российского вторжения. В варшавском Параде принимают участие около 300 украинцев, всего организаторы ожидают до 80 тысяч участников.

"Мы пришли напомнить об ужасах войны в Украине, призвать мир помочь нам и не забывать о геноциде украинского народа", – заявил директор КиївПрайд Ленни Эмсон перед началом шествия. "Это не праздник. Дождёмся победы – тогда и отпразднуем", – сказал Эмсон Associated Press накануне.

По словам Эмсона, если Украина потерпит поражение, то представители ЛГБТ+ могут быть "полностью вычищены": их убьют, вынудят бежать или скрывать свою идентичность. В своём манифесте КиївПрайд называет границу Украины с Россией и Беларусью "границей между территорией свободы и зоной угнетения".

  • КиївПрайд – украинская организация, защищающая права ЛГБТ+. Первый Марш равенства, который пыталась провести организация в 2012 году в Киеве, был отменен из-за агрессивно настроенных противников. В 2015 году в шествии приняли около 250 человек, в 2020 году – более 7000.
  • Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
  • С 2013 года в России действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "гей-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей.

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