КиївПрайд присоединился к Параду равенства в Варшаве

КиївПрайд, в 2021 году собравший тысячи украинцев на Марш в защиту прав ЛГБТ+, присоединился к крупнейшему гей-параду в Центральной Европе – Параду равенства в Варшаве. Шествие проходит в субботу, 25 июня. Об этом сообщает агентство Associated Press и твиттер-аккаунт KyivPride.

Польша предложила украинцам поучаствовать в Параде равенства на своей территории, поскольку в этом году КиївПрайд не может провести шествие на улицах украинской столицы из-за военного положения, введённого в Украине после российского вторжения. В варшавском Параде принимают участие около 300 украинцев, всего организаторы ожидают до 80 тысяч участников.

"Мы пришли напомнить об ужасах войны в Украине, призвать мир помочь нам и не забывать о геноциде украинского народа", – заявил директор КиївПрайд Ленни Эмсон перед началом шествия. "Это не праздник. Дождёмся победы – тогда и отпразднуем", – сказал Эмсон Associated Press накануне.

По словам Эмсона, если Украина потерпит поражение, то представители ЛГБТ+ могут быть "полностью вычищены": их убьют, вынудят бежать или скрывать свою идентичность. В своём манифесте КиївПрайд называет границу Украины с Россией и Беларусью "границей между территорией свободы и зоной угнетения".