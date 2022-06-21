Пермским студентам угрожали отчислением за ролик об ЛГБТ+

Редакторов издания "Ё-медиа" из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) заставили написать объяснительные из-за видео с опросом об отношении к ЛГБТ+. Студентам угрожали отчислением. Об этом сообщают журнал DOXA и пермский портал 59.ru.

В видеоролике, опубликованном в паблике "Ё-медиа" во "ВКонтакте, студентов и преподавателей вуза спрашивают об их отношении к ЛГБТ+, о важности Месяца гордости и о дискриминации представителей сообщества в России. Опрос проходил на территории университета. У поста с видео был дисклеймер о возрастном ограничении 18+.

По данным источника DOXA в университете, через три часа после публикации ролика редакторов "Ё-медиа" вызвали к проректору по молодёжной политике Елене Малковой. Студентов предупредили, что их могут обвинить в пропаганде "нетрадиционных ценностей" среди детей. Предупреждение обосновали тем, что "в университете могут присутствовать несовершеннолетние — например, школьники, желающие поступить в вуз или лицей при нём, а также студенты колледжей при ПГНИУ".

Редакторов "Ё-медиа" заставили написать объяснительные. По словам источника 59.ru, на встрече со студентами присутствовал директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, который акцентировал, что размещение такого ролика — "прямая заявка на отчисление из университета".

От редакторов "Ё-медиа" потребовали удалить видеоролик и убрать упоминание ПГНИУ из названия паблика. Источник DOXA отметил, что случаи удаления постов по требованию Малковой были и раньше. При этом "Ё-медиа" является добровольным студенческим объединением и не входит в структуру вуза.