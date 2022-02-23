Новосибирская епархия предложила запретить игру The Sims 4

Сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рагозин призвал на сайте Русской православной церкви к запрету компьютерной игры The Sims 4, так как она, по его мнению, "нарушает Конституцию". Представитель РПЦ утверждает, что игра позволяет переодевать мужских персонажей в женскую одежду, что означает пропаганду идеи ЛГБТ-движения и "противоречит положениям основного закона России".
"Страна! Если у тебя нет идеологии – ты не знаешь, куда идёшь! Если у тебя нет цензуры, значит, нет иммунитета – твоему населению можно пропагандировать что угодно, какой угодно вредности. Пора уже начать исполнять собственные законы, а не только писать их!" – заявил Рагозин, отметив, что наличие у игры маркировки "18+" не остановит современных подростков и негативно скажется на их мировосприятии.
По словам священнослужителя, ярким примером такого негативного мировосприятия является ЛГБТ-сообщество в США, к которому причисляет 21% людей, рожденных с 1997 по 2001 годы.
- Ранее создатели The Sims 4 оценивали возможность не выпускать дополнение "Свадебные истории" в России. Позднее разработчики "пересмотрели ситуацию" и для того, чтобы дополнение с возможностью ЛГБТ-свадьбы двух персонажей игры вышло во всех странах одновременно, перенесли выпуск почти на неделю – до 23 февраля.
- В России с 2013 года действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2017 году ЕСПЧ признал этот закон дискриминационным. Сейчас согласно Кодексу об административных правонарушениях за пропаганду ЛГБТ грозит штраф до миллиона рублей.
- Максимальный штраф получил ранее телеканал "Муз-ТВ", который показал в эфире с маркировкой "6+" певцов Филиппа Киркорова и Даву (Давида Манукяна) в образе молодоженов и блогера Даню Милохина в платье.
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