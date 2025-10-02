Киев и Москва вновь обвинили друг друга в обострении на Запорожской АЭС

Семь дизельных генераторов, которые обеспечивают электричеством Запорожскую атомную электростанцию, могут работать достаточно долго, но при условии наличия топлива. Об этом 2 октября заявил глава Госатомрегулирования Украины Олег Кориков. ЗАЭС, крупнейшая в Европе, с первых недель полномасштабного вторжения находится под российским контролем.

По словам Корикова, российская администрация станции заявила, что запасов топлива для дизельных генераторов хватит не более чем на 10 дней. "Зависит от количества топлива и состояния дизельных генераторов, потому что три с половиной года за ними фактически никто не ухаживал. В каком они состоянии – неизвестно", – отметил Кориков. Он сказал, что игнорирование россиянами требований ядерной безопасности и обстрелы линий электропередач могут привести к развитию событий по худшему сценарию.

23 сентября на ЗАЭС произошел 10-й блэкаут с момента ее оккупации российскими войсками. 30 сентября на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что станция уже семь суток находится без связи с украинской энергосистемой. Питание ЗАЭС обеспечивают резервные дизельные генераторы, один из которых вышел из строя, отметил Зеленский. Он назвал ситуацию "аварийной и критической".

Президент России Владимир Путин сказал в четверг, 2 октября, что обстрелы в районе ЗАЭС ведут украинские войска. Он обвинил ВСУ в том, что они тем самым не позволяют российским специалистам проводить ремонтные работы. Тем не менее, Путин заявил, что ситуация на станции "в целом под контролем". В то же время он пригрозил Украине: "На той стороне люди тоже должны понимать, что, если они будут с этим играть так опасно, у них есть ещё работающая АЭС на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим".

Европейский Союз призвал Россию немедленно прекратить боевые действия вблизи ЗАЭС и восстановить внешнее электроснабжение. Кроме того, в ЕС подчеркнули, что единственным решением для снижения рисков является вывод российских войск с территории станции и возвращение её под контроль Украины.