Минэнерго Украины сообщило о задымлении у Запорожской АЭС

Министерство энергетики Украины сообщило о сильном задымлении у Запорожской атомной электростанции.

В министерстве уточнили, что пожар происходит в районе грузового порта, который расположен за пределами охраняемого периметра самой АЭС.

В социальных сетях распространяются фотографии, на которых виден столб дыма, поднимающегося над АЭС.

"Данный инцидент вновь обращает внимание на угрозы, создаваемые российской оккупацией крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции являются грубым нарушением международного права и основных принципов ядерной безопасности. Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента. Единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является немедленная и полная демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС и возвращение её под полный контроль законного оператора — украинского ГП НАЭК "Энергоатом", - подчеркивается в сообщении Минэнерго Украины.

Назначенный Россией глава оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что ВСУ "пытались обстрелять ЗАЭС", в результате произошло возгорание сухой травы с последующим задымлением. По его словам, радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара "в норме".