Киев сообщил о "трудных переговорах" по эвакуации раненых с "Азовстали"

Украинские власти ведут переговоры с российской стороной о возможности эвакуации десятков тяжело раненых украинских военных с территории осаждённого металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщила в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она заявила о потенциальном обмене украинских бойцов на пленных российских военных, но назвала обсуждение "очень трудным". "Сейчас идут переговоры только о судьбе 38-ми серьёзно раненых", - написала Верещук в Telegram-канале, отметив, что никаких консультаций об обмене 500 или 600 человек, о которых писали некоторые медиа, в настоящий момент не ведётся.

Одновременно Ирина Верещук рекомендовала воздерживаться от публичных комментариев деталей переговоров или вмешательства в процесс, чтобы не допустить распространения дезинформации или не сорвать возможных договорённостей.

Семь недель интенсивной осады и обстрелов со стороны российских военных сделали "Азовсталь" одним из символом украинского сопротивления агрессии со стороны соседнего государства. Большинство гражданских лиц, укрывшихся в подземных туннелях на территории завода, женщин, детей и пожилых людей, удалось эвакуировать. Но, как полагают власти в Киеве, на "Азовстали" могут оставаться ещё около ста гражданских.

10 мая Ирина Верещук сообщала, что оборону на "Азовстали" продолжают держать свыше одной тысячи украинских бойцов. Это последний оплот украинского сопротивления в Мариуполе после двух с лишним месяцев российской блокады и обстрелов, практически сровнявших с землёй значительные части украинского города.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе признал, что армия страны не может сейчас разблокировать Мариуполь. Одновременно он сказал, что идёт подготовка ко второму этапу эвакуации, который будет заключаться в вывозе раненых и медицинских работников.

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