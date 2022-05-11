Папа римский встретился с жёнами бойцов полка "Азов"

Папа римский Франциск встретился в Ватикане с жёнами бойцов полка "Азов". Мужья Катерины Прокопенко и Юлии Федосюк держат оборону на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Предприятие уже более двух месяцев осаждают российские войска.

Жёны военнослужащих рассказали понтифику, что на заводе не осталось продовольствия и воды. "Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть", — сказала папе одна из украинок. Её слова приводит издание The Insider. Франциск ответил, что будет молиться за тех, кто находится на "Азовстали".

Прокопенко и Федосюк передали папе фотографии раненых бойцов с завода и обращение, в котором говорится, что военнослужащие готвы сдать оружие в третье стране в случае эвакуации. По словам жён, военным нельзя сдаваться в плен России, так как там их ждут пытки и смерть.

На аудиенции присутствовал издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов. Он спросил у понтифика, может ли тот приехать в Мариуполь. По словам папы, визит для спасения людей на украинской территории не будет проблемой.

7 мая Украина заявила об эвакуации из помещений "Азовстали" всех женщин, детей и пожилых людей под эгидой ООН и Международного Красного креста.

"Азовсталь" остаётся единственной территорией Мариуполя, которая находится под контролем Украины. Минобороны России заявляло о готовности взять завод штурмом, но президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать предприятие.

Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.