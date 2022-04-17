Киев сообщил об отсутствии соглашения по гуманитарным коридорам

Украинские власти сообщили, что на воскресенье, 17 апреля, с российской стороной не удалось согласовать гуманитарные коридоры.

Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут, поскольку не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня на маршрутах эвакуации, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что украинская сторона требует открытия гуманитарного коридора из осажденного Мариуполя для эвакуации мирных граждан и специального маршрута для вывоза из города раненых военных.

Накануне российские военные заявили, что вывезли из Мариуполя почти 139 тысяч человек.

До этого, как отмечает телеканал "Настоящее время", власти Украины заявляли, что Россия принудительно депортирует жителей Мариуполя и области на российскую территорию. Городские власти и некоторые жители, которые позже смогли выехать из России, рассказывают также о существовании "фильтрационных лагерей" в Донецкой области, через которые проводят вывозимых украинцев. По данным украинской стороны, в этих лагерях людей проверяют на наличие татуировок и причастности к украинским Вооружённым Силам или полку "Азов".

В ночь на воскресенье российска сторона предложила украинским военным, заблокированным в Мариуполе, с шести утра по московскому времени прекратить любые боевые действия. "Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что речь идёт о бойцах, заблокированных на комбинате "Азовсталь".

Позднее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сославшись на данные радиоперехвата, заявил, что власти Украины запретили формированиям на "Азовстали" сдаваться. "Если они не сложат оружие, их уничтожат", - сказал Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу предупредил, что убийство в Мариуполе украинских военнослужащих поставит точку в переговорном процессе с Россией. По словам Зеленского, украинские солдаты заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.

Бои за Мариуполь начались на следующий день после вторжения российской армии в Украину. 1 марта город был блокирован со всех сторон, с тех пор украинская армия вела бои в полном окружении, отмечает "Би-би-си". Минобороны РФ заявило 16 апреля, что территория Мариуполя почти полностью освобождена от полка "Азов" и других подразделений украинских сил, а на территории "Азовстали" остаются не более 2500 бойцов. Независимых подтверждений этих сведний российского оборонного ведомства нет.