Зеленский: убийство военных в Мариуполе поставит точку в переговорах

Убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.
Зеленский также сказал, что мирный договор между странами мог бы состоять из двух документов. Один, по словам украинского президента, должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой – непосредственно её отношений с Россией. Москва, по словам Зеленского, хочет, чтобы стороны подписали один документ.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что городская территория Мариуполя освобождена от бойцов батальона "Азов", украинских войск и иностранных наёмников. По данным ведомства, украинские силы заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь" и единственный их шанс остаться в живых – сдаться.
Минобороны со ссылкой на пленных украинцев говорит, что на территории "Азовстали" находятся около двух с половиной тысяч человек. Независимых подтверждений сообщениям российского оборонного ведомства нет.
- Последний раз представители Украины и России проводили переговоры об урегулировании конфликта 20 марта в Стамбуле. Позднее Москва сообщила, что Киев ужесточил позицию. Как заявил МИД России, на встрече украинская сторона передала российской свой проект международного договора о возможном нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В частности, предполагалось, что гарантии не будут распространяться на аннексированный Крым и часть территорий Донбасса. Теперь Украина, по словам российской стороны, якобы отказывается от этого пункта.
- Российское вооружённое вторжение началось 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Страны Запада обвиняют Россию в жестоких убийствах мирных жителей – это серьёзное военное преступление. Киев обвиняет Москву в геноциде украинского народа.
- Россия все обвинения категорически отвергает и говорит, что её целями являются исключительно военные объекты.
- С начала войны, по данным ООН, погибли почти две тысячи украинцев, среди которых дети. Более пяти миллионов человек стали беженцам, более семи миллионов – вынужденными переселенцами внутри страны.
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