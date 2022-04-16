Зеленский: убийство военных в Мариуполе поставит точку в переговорах

Убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.

Зеленский также сказал, что мирный договор между странами мог бы состоять из двух документов. Один, по словам украинского президента, должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой – непосредственно её отношений с Россией. Москва, по словам Зеленского, хочет, чтобы стороны подписали один документ.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что городская территория Мариуполя освобождена от бойцов батальона "Азов", украинских войск и иностранных наёмников. По данным ведомства, украинские силы заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь" и единственный их шанс остаться в живых – сдаться.

Минобороны со ссылкой на пленных украинцев говорит, что на территории "Азовстали" находятся около двух с половиной тысяч человек. Независимых подтверждений сообщениям российского оборонного ведомства нет.