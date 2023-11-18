Киев в ночь на 18 ноября атаковали беспилотники

В ночь на 18 ноября Россия атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед" Киев, а также Киевскую, Одесскую и Хмельницкую области. Воздушные силы Украины утверждают, что сбили 29 из 38 беспилотников, которые были запущены из Курской области.

В Киевской городской администрации заявили о сбитии всех 10 дронов, запущенных по городу. В Одесской области, по данным украинской армии, один беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. Один человек ранен.

Глава администрации Одесской области Олег Кипер, рассказал о повреждении предприятия. Ранения получил один человек. Он госпитализирован.

В Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, трое получили ранения. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, снаряды попали по жилым кварталам населённых пунктов области и в Дом культуры в Бериславском районе.

В свою очередь российское Минобороны сообщило о попытке украинского беспилотника атаковать Брянскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в субботу написал в телеграме, что за 17 ноября было зафиксировано более 40 обстрелов населенных пунктов региона из артиллерии и минометов, несколько сёл также были атакованы дронами. Гладков обвинил в обстрелах ВСУ и отметил, что пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

Украина такие сообщения не комментирует.