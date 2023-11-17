РКН будет блокировать сайты, где рассказано, как обходить блокировки

Правительство России уполномочило Роскомнадзор блокировать интернет-ресурсы, на которых рассказывается, как можно обходить другие блокировки. Постановление опубликовано на официальном сайте нормативных правовых актов.
С предложением разрешить блокировать в интернете такую информацию Минцифры выступило в начале сентября. Ведомство предлагало расширить критерии, по которым ограничивается доступ к сайтам, включив в них и ресурсы с "информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России".
Кроме того, Минцифры регулярно блокирует и сервисы VPN, которые россияне используют для доступа к заблокированным сайтам.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали более миллиона сайтов, в том числе социальные сети фейсбук, инстаграм и твиттер, а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок россияне используют анонимизаторы VPN. Спрос на них резко вырос с начала войны. На данный момент больше VPN, чем в России, используется только в Китае.
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