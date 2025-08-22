Ким Чен Ын наградил участников войны против Украины

Руководитель КНДР Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, участвовавших в войне России против Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что северокорейские военнослужащие "продемонстрировали на весь мир несравнимые ни с какой армией мира, незыблемые и выдающиеся идейно-духовное превосходство и боевую хватку КНА, несгибаемый дух корейцев в ожесточённых, смертельных кровопролитных боях", отмечает "Настоящее Время". Сам Кин Чен Ын заявил, что боевые операции северокорейской армии "закрепили за ней название и популярность как сильнейшей в мире" и "привели к победе".

В церемонии, как сообщается, также принимали участие члены семей погибших военных КНДР. На сцене была установлена стела с фотографиями 101 погибшего бойца. Потери корейских войск официально не публиковалось. В конце апреля южнокорейские депутаты со ссылкой на разведку заявили, что КНДР отправила на войну против Украины около 15 тысяч человек, общие потери армии составляют "примерно в 4700 человек, включая около 600 погибших".

О том, что КНДР отправила своих военных воевать против Украины на стороне России, стало известно в октябре 2024 года. Власти России и Северной Кореи подтвердили это в апреле 2025 года - после завершения основных операций в Курской области, на территории которой воевали северокорейские солдаты. Войска сопровождали военачальники, в числе которых были один из заместителей начальника Генштаба армии Ким Ён Бок, глава разведки КНДР Ри Чхан Хо и руководитель Главного оперативного управления Син Кум Чхоль.

Для участия в церемонии награждения Ким Ён Бок и Син Кум Чхоль прибыли в Пхеньян, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, северокорейских командиров могут снова отправить в Россию, хотя, как отмечается, в последние месяцы об участии северокорейских солдат в боях не сообщалось. Данных об их участии в боях собственно на территории Украины нет.

Северная Корея продолжает поставлять в Россию боеприпасы и ракеты. В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Ким Чен Ын принял решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории и пять тысяч строителей для восстановления разрушенных объектов.

Северная Корея - одна из немногих стран мира, открыто поддержавших Россию в войне с Украиной, и единственная, направившая свои войска для участия в боевых действиях на стороне России.