Ким, где боеприпасы? Чем опасно военное сближение России и КНДР

Начнет ли КНДР поставлять боеприпасы в Россию в обмен на военные технологии? Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, обычно не покидающий пределов своей страны, якобы в ближайшее время собирается во Владивосток, чтобы встретиться там с российским президентом Владимиром Путиным. Судя по всему, Путин желает, чтобы Ким Чен Ын согласился отправить ему артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. Ким в свою очередь хотел бы, чтобы Кремль предоставил Северной Корее новейшие технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольствие. О секретных переговорах между Пхеньяном и Москвой ранее сообщали разведслужбы западных стран. Насколько все это близко к реальности?

Северная Корея – одна из крайне немногих стран мира, открыто поддержавших Кремль с самого начала вооруженного вторжения в Украину. Поездка в Россию к Владимиру Путину сейчас может дать Ким Чен Ыну две вещи, которых в Пхеньяне мечтают уже давно: военно-техническую помощь и, наконец, ощущение собственной нужности для важного северного соседа.

КНДР так и остается самым таинственным и изолированным государством мира. Она не привыкла к большому международному вниманию в свой адрес, за исключением тех случаев, когда мир в очередной раз начинает осуждать испытания ее ядерного оружия и баллистических ракет. Но сложное положение России, которая никак не может добиться никаких успехов в войне против Украины, предоставила КНДР отличные шансы. Все опять заговорили о Пхеньяне – для которого это еще и новый способ одновременно позлить Вашингтон, параллельно с налаживанием новых связей с Москвой, а заодно и с Пекином.

Хотя Россия и так уже давно считается союзником Северной Кореи, страны-изгоя, отношения между Москвой и Пхеньяном после распада СССР не раз переживали и взлеты, и падения. При этом на долю России приходится очень малая часть внешнего северокорейского товарооборота. КНДР пока экономически выживает в основном за счет Китая. За первые пять месяцев этого года Северная Корея, например, импортировала из России всего 5 тысяч 380 тонн кукурузы и муки – по сравнению со 102 тысячами тонн риса, ввезенного из Китая (по данным аналитиков США, Японии и Южной Кореи). Но, судя по всему, сегодня Ким Чен Ына и Путина сближает скорее другое – не столько деньги или товары, сколько общие геополитические интересы и общее мировоззрение.

Ким Чен Ын, уже третий по счету наследственный диктатор из династии Кимов, сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена, правит государством, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Оттуда периодически приходят сообщения о зверских казнях, в том числе высших чиновников и родственников правящей семьи, расправах над целыми семейными кланами и массовых репрессиях, большинство которых впоследствии подтверждаются. При Ким Чен Ыне КНДР вовсю продолжает разработки ракетного и ядерного оружия, которым Пхеньян периодически угрожает и своим соседям – Южной Корее и Японии, и всему Западу во главе с США.

Официально Пхеньян заявляет, что в Северной Корее "нет никаких проблем в области прав человека, поскольку социалистический строй, выбранный гражданами страны добровольно, направлен на всецелое удовлетворение их материальных и духовных потребностей". При этом с 1996 года в страну полностью закрыт доступ международным правозащитным организациям, и граждане КНДР не имеют права покинуть свою страну.

В соответствии с классовой системой "сонбун", все население КНДР делится на три слоя: "основной", "колеблющийся" и "враждебный". В стране существует система различных концлагерей для заключенных, которые подразделяются на два типа: более "мягкие", в которых люди в принудительном порядке занимаются тяжелым физическим трудом и которые они не могут покинуть без разрешения властей, и "особые районы объектов". Они, в свою очередь, подразделяются на "зоны перевоспитательной революционизации", в которых заключенные живут с семьями в землянках или бараках и принудительно работают на тяжелых работах по 12 часов в день до конца своего срока, и "зоны полного контроля", где арестанты находятся без семей и вообще никогда не имеют шансов на освобождение. В этих лагерях трудятся не менее 200 тысяч человек, включая тех, кто был отправлен туда по принципу "коллективной ответственности".

В стране все сильнее развивается культ личности главы государства. Все радиоприемники и телевизоры, используемые в КНДР, должны иметь фиксированную настройку; гражданам запрещают изменять ее, так как иначе они могли бы смотреть и слушать иностранные передачи. Нарушение этого правила может иметь самые серьезные последствия, вплоть до публичной казни и отправки родственников в концлагерь.

Примерно с 2021 года в правящих кругах КНДР стал применяться идеологический термин "кимченынизм". Государственные СМИ стали называть Ким Чен Ына "великим лидером", до этого так называли только его деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. При этом Ким Чен Ын, как рассказывают немногие владеющие информацией западные дипломаты, журналисты и разведчики, это еще по духу молодой человек (ему лишь 41 год, судя по полуофициальной информации – хотя даже точный возраст северокорейского диктатора остается государственным секретом), который любит употреблять алкоголь, много жирной пищи и ходить по вечеринкам всю ночь со специально набранной "бригадой удовольствий" из молодых красивых девушек.

Западные медиа часто напоминают о первоочередной роли Москвы в приведении к власти Ким Ир Сена, о том, что 12 октября 1948 года Советский Союз стал первым государством, признавшим КНДР, и о помощи СССР, вместе с Китаем, Северной Корее в войне 1950–53 годов. В 1961 году Москва и Пхеньян подписали базовый двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В период обострения советско-китайских отношений, начавшийся в 60-е, КНДР занимала нейтральную позицию, поддерживая дружественные отношения как с СССР, так и с КНР. Однако все тесные связи Москвы и Пхеньяна развалились после распада Советского Союза в 1991 году и решения России прекратить финансовую подпитку бывших союзников. Однако сейчас они вновь находятся на подъеме.

7 сентября в посольство России в Пхеньян прибыли 20 новых сотрудников – дипломатов и технических работников. Об этом сообщила российская дипмиссия в КНДР. Как указывают в посольстве, с 2019 года число сотрудников посольства только сокращалось. Из-за жестких ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, новых сотрудников в Пхеньян направить не могли. Часть дипломатического персонала и члены их семей после начала пандемии и закрытия границ в 2020 году выехали из страны в Россию по железной дороге, причём пограничный мост им пришлось преодолевать на ручной дрезине. В последний год в посольстве оставалось 18 человек, утверждают в дипмиссии. Теперь численность персонала возросла более чем в два раза. "Добро пожаловать в Пхеньян! Впереди большая работа, страна ставит перед нами новые задачи", – говорится в сообщении российского посольства.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не подтвердил подготовку к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына. "Нам нечего сказать по этой теме", – сказал Песков. Тем не менее, очень многие западные издания, ссылаясь на свои источники в Белом доме и западных разведках, например, The New York Times, пишут о том, что встреча Ким Чен Ына и Путина все-таки состоится – во Владивостоке, куда северокорейский диктатор может прибыть на своем знаменитом бронепоезде. Наиболее вероятные даты – 10–13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум. Впрочем, источники не исключают и того, что переговоры пройдут в Москве. В таком случае это будет второй вояж Кима в Россию – в первый раз он побывал там в 2019 году, приехав на все том же бронепоезде во все тот же Владивосток.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан констатировал на этой неделе, что переговоры о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном "активно продвигаются", добавив, что Пхеньяну придется "дорого заплатить за эти поставки России для применения в Украине". Предоставление оружия России "не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она поплатится за это в международном сообществе", – заявил Салливан, выступая перед журналистами в Белом доме. Что касается Москвы, то она теперь "ищет любой возможный источник" для приобретения дефицитных боеприпасов, подчеркнул советник президента США.

Один из вопросов, связанных с гипотетической "оружейной сделкой" между Москвой и Пхеньяном, заключается в том, насколько именно помощь со стороны Северной Кореи сможет помочь российской армии на фронте в Украине, с учетом переживаемых КНДР экономических трудностей и хронической нехватки в этой стране продовольствия. По сообщениям государственных северокорейских СМИ, за последние недели Ким Чен Ын посетил ряд заводов по производству боеприпасов, приказав их руководителям увеличить объемы выпуска.

Есть данные, что КНДР, возможно, и так располагает огромным запасом боеприпасов, в первую очередь артиллерийских снарядов разных калибров, поскольку ее армия не участвовала в боевых действиях со времен перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов. Так как все ее вооружения в основном исторически копируют советские системы, северокорейские боеприпасы, очевидно, легко совместимы с нынешним российским арсеналом.

Многих волнует и другое – то, что сделка КНДР с Россией, если она будет заключена, еще больше усилит напряженность вокруг собственно Корейского полуострова. Москва тем самым может помочь Северной Корее развивать дальше ее программу создания ядерного оружия. Также это подтолкнет Южную Корею и Японию к укреплению их военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

С момента прихода к власти в 2011 году северокорейский диктатор стремился к двум целям: это создание полноценного ядерного арсенала и возрождение находящейся в катастрофическом состоянии экономики. Сперва Ким Чен Ын, конечно, сосредоточился на военных программах, проведя несколько подземных ядерных испытаний. При этом его попытки использовать эти действия как рычаг давления на США, чтобы ослабить введенные против КНДР тяжелейшие санкции, оказались безрезультатными.

Особые надежды в Пхеньяне, возможно, возлагали на "личную дипломатию" – когда в феврале 2019 года во Вьетнаме состоялись вторые в истории переговоры лидеров США и Северной Кореи, встреча тогдашнего американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как и на их первой встрече в июне 2018 года в Сингапуре, Трамп и Ким всерьез обсуждали перспективу ядерного разоружения КНДР. Дональд Трамп, несмотря на многочисленные возражения скептически настроенных аналитиков и его собственных политических критиков, выражал уверенность в том, что их переговоры будут "великолепными" и что северокорейский диктатор примет "мудрое решение". Но все это закончилось крахом.

С тех пор Ким Чен Ын изо всех сил пытается наметить новый внешнеполитический курс. Он сделал ставку, по его собственным словам, на усиление "новой холодной войны", стремясь еще теснее связать свою страну с КНР и Россией в "борьбе против однополярного мирового порядка, в котором доминируют Соединенные Штаты".

8 сентября Северная Корея заявила о спуске на воду двумя днями ранее подводной лодки с ядерным оружием на борту - назвав это "началом новой главы в укреплении военно-морских сил страны". Лодка получила название "Герой Ким Кун Ок". Она стала "одним из ключевых подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР", цитирует государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) Ким Чен Ына, который присутствовал на торжественной церемонии спуска. ЦТАК не уточнило характеристики судна, но, судя по фотографиям, речь идёт о переоборудованной подводной лодке класса "Ромео" (дизель-электрические подводные лодки советского проекта 633), которую строили больше четырех лет. На судне установлены не менее десяти пусковых шахт, четыре из которых могут предназначаться для ракет.

В конце августа Северная Корея провела учения, включающие имитацию пуска ракет с ядерными боеголовками по целям на всей территории Южной Кореи. В ночь 31 августа северокорейские военные с территории аэропорта Пхеньяна запустили две тактические баллистические ракеты на северо-восток, которые взорвались на высоте 400 метров над условными целями. За запуском наблюдал лично Ким Чен Ын. Согласно прозвучавшему в эфире местного телевидения заявлению генштаба Корейской народной армии, имитация нанесения ядерных ударов по "основным командным центрам и оперативным аэродромам" в Южной Корее стала ответным шагом Пхеньяна на "агрессивные действия Сеула и Вашингтона".

С начала 2023 года КНДР провела уже полтора десятка пусков ракет. А в течение 2022 года Северная Корея произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности, в том числе в сторону Японии и Южной Кореи. В апреле 2023 года Вашингтон и Сеул, обеспокоенные растущими испытаниями северокорейского оружия, согласовали план противодействия ядерной угрозе КНДР. Совместные учения США и Южной Кореи, а также поставки американского оружия Пхеньян называет "отчаянными усилиями США по разжиганию ядерной войны".

При этом, когда в последние месяцы Соединенные Штаты и их союзники попытались принять через ООН новые санкции против КНДР, и Россия, и Китай применили свое право вето в Совете безопасности, чтобы торпедировать эти усилия. В минувшем июле и Москва, и Пекин направили в Пхеньян своих высших чиновников – российского министра обороны Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуна. 25 июля делегация Минобороны России во главе с Шойгу приехала в Северную Корею в связи с 70-летием заключения перемирия в Корейской войне (в Северной Корее это событие считается победой – и официальные российские представители поздравили с ней КНДР). Во время военного парада в Пхеньяне и Шойгу, и Ли Хунчжун стояли на балконе рука об руку с Ким Чен Ыном.

По данным внешней разведки Южной Кореи, во время визита Сергей Шойгу предложил провести совместные военные учения России, Северной Кореи и Китая, чтобы продемонстрировать США, Южной Корее и Японии "растущее трехстороннее военное сотрудничество в регионе". Затем, в августе, Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись письмами с предложениями расширить двустороннее сотрудничество России и КНДР во всех областях и поднять на новый уровень "давние стратегические взаимосвязи в соответствии с требованиями новой эпохи".

Так чего можно ожидать от возможного визита Ким Чен Ына в гости к Владимиру Путину во Владивосток? Об этом в беседе с телеканалом "Настоящее Время" рассказывает научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности Игорь Грецкий:

– Действительно ли России уже поставляется оружие из Северной Кореи?

– Судя по всему, пробные партии вооружения уже поставлялись. И, скорее всего, с октября прошлого года, вероятно, поставки шли в ЧВК "Вагнер". Уже были случаи, когда солдаты ВСУ находили боеприпасы северокорейского производства, сами использовали их, однако их качество оставляло желать лучшего.

– А какое это оружие?

– Это боеприпасы для ствольной артиллерии, для реактивных систем залпового огня. Это то оружие, которое есть в избытке у Северной Кореи, она получала его еще в 1960-е, 1980-е годы от Советского Союза, наладила свое собственное производство. В основном это реплики не только советского, но и китайского оружия. КНДР обладает миллионом снарядов калибра 152 мм и 122 мм. Есть наверняка достаточно большие запасы для минометов старого образца. Это может заинтересовать и заинтересовало российский Генштаб.

– Вы сказали, что качество оставляет желать лучшего. А почему?

– Большая часть оружия находилась на консервации. В каких условиях оно хранилось – не очень понятно. Что касается снарядов, то они достаточно древние по военным меркам, сроки их использования наверняка несколько раз продлевались. Но и просто-напросто есть детали, которые могли прийти в негодность либо, в зависимости от того, в каких условиях хранятся, просто отсыреть.

– Насколько вообще сотрудничество этих стран может повлиять или даже переломить ситуацию на фронте?

– Ход боевых действий это сотрудничество не изменит. Здесь инициатива исходит от российской стороны. И интерес заключается преимущественно в боеприпасах. В прошлом году интенсивность, с которой использовалась российская артиллерия, все виды артиллерии – это где-то от 40 до 60 тысяч единиц боеприпасов в сутки. И по нынешнему году видно, что подобного рода интенсивность российские войска поддерживать не могут и не может поддерживать ВПК выбывающие снаряды. Именно поэтому, скорее всего, российское правительство, российское министерство обороны обратилось к северокорейской стороне. Если судить по тому, что уже назначено время встречи руководителей стран, то сделка уже согласована.