Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар" за заслуги в кинематографе.

В категории "лучший фильм" за приз среди прочих будут бороться картины "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Дюна", "Власть пса", "Вестсайдская история".

В категории "лучший анимационный короткометражный фильм" представлена российская работа "Боксбалет" петербургской студии "Мельница" про историю любви боксёра и балерины. Бороться за награду мультфильм будет с анимационными картинами "Искусство", "Бестия", "Робин" и "Стеклоочиститель".

"Власть пса" режиссёра Джейн Кэмпион претендует на 12 номинаций. "Дюна" Дени Вильнёва заявлена в 10 категориях. Фильмы "Белфаст" и "Вестсайдская история" заявлены в восьми номинациях каждый.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта в Голливуде. В США трансляцию будет вести телеканал ABC. Его логотип впервые будет размещён на постере премии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG