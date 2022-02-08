В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар" за заслуги в кинематографе.

В категории "лучший фильм" за приз среди прочих будут бороться картины "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Дюна", "Власть пса", "Вестсайдская история".

В категории "лучший анимационный короткометражный фильм" представлена российская работа "Боксбалет" петербургской студии "Мельница" про историю любви боксёра и балерины. Бороться за награду мультфильм будет с анимационными картинами "Искусство", "Бестия", "Робин" и "Стеклоочиститель".

"Власть пса" режиссёра Джейн Кэмпион претендует на 12 номинаций. "Дюна" Дени Вильнёва заявлена в 10 категориях. Фильмы "Белфаст" и "Вестсайдская история" заявлены в восьми номинациях каждый.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта в Голливуде. В США трансляцию будет вести телеканал ABC. Его логотип впервые будет размещён на постере премии.