Киноведа Анжелику Артюх вынудили уволиться из института в Петербурге

Известный российский киновед и кинокритик Анжелика Артюх уволилась из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения по настоятельной просьбе руководства вуза. Об этом она рассказала в понедельник в своем фейсбуке. По её словам, руководство опасалось оставлять её на профессорской должности из-за её исследований западного кино и из-за того, что Артюх дважды была стипендиатом фонда Фулбрайта и работала в США.

Артюх проработала в Институте кино и телевидения больше 10 лет. Согласно информации на сайте вуза, она вела восемь дисциплин, включая историю и теорию зарубежного кинематографа, мастерство кинокритики, жанровое и авторское кино и другие.

"Очень жаль их кафедру драматургии и киноведения. Все-таки там прошла моя жизнь. Отчитываться теперь они будут не моими ваковскими статьями, своих у них практически нет, но учить студентов будут и по моим книгам", - прокомментировала своё увольнение Артюх.

Анжелика Артюх — доктор искусствоведения, член Союза кинематографистов России и FIPRESCI. C 2015 по 2022 — куратор авторской программы "Время женщин" ММКФ. Многократный дипломант Гильдии киноведов и кинокритиков России. Автор нескольких книг об истории кино.

Артюх не известна какими-либо высказываниями на политические темы.