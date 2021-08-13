Генпрокуратура обжаловала приговор Любови Соболь и потребовала запретить активистке покидать Москву. Об этом говорится на сайте Преображенского суда.

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы: ей запретили покидать жильё в ночной период с 22 до 6 часов, принимать участие в массовых акциях, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Такое наказание суд назначил ей, признав виновной в нарушении санитарных правил на протестной акции в январе.

Таким образом, теперь прокуроры намерены сузить возможность передвижения для Любови Соболь, ограничив ей свободу передвижения исключительно границами Москвы.

По данным СМИ, 7 августа Соболь выехала за пределы страны: она вылетела из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, чтобы совершить пересадку на другой рейс. Это произошло в период, когда судебное решение еще не вступило в силу.

За несколько дней до этого Соболь в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказала, что "мы живем в непредсказуемой стране", и намекнула, что не уверена насчёт своего будущего места жительства.

Теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.

В апреле в отношении Соболь был вынесен другой приговор: ей назначили год исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.

"Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.

Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.

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