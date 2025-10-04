Киргизский президент допустил референдум о возврате смертной казни

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров допустил проведение референдума о возврате в уголовное законодательство страны смертной казни. Об этом он заявил в интервью государственному агентству "Кабар".

В середине этой недели Жапаров поручил подготовить поправки в законодательство о возвращении смертной казни. Инициатива была выдвинута на фоне жестокого убийства 17-летней девушки в Иссык-Кульской области на востоке Кыргызстана.

Преступление вызвало широкое общественное обсуждение недостаточной защищённости женщин в стране. Кроме того, в бездействии была обвинена милиция. На этом фоне Жапаров заявил, что будет лично контролировать расследование.

Последний смертный приговор в стране был приведён в исполнение в 1998 году, рассказывает Радио Азаттык. Принятая в 2021 году конституция гарантирует отсутствие такого наказания.