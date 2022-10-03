Китай перепродаёт Европе американский природный газ

Китайские компании со значительной выгодой для себя направляют в Европу танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ) и помогают европейским странам пополнять запасы топлива накануне зимы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные с порталов морских перевозок и три источника в отрасли.
По сведениям собеседников газеты, из-за сокращения спроса на газ в Китае местные компании, заключившие с США долгосрочные контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов долларов.
За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 танкеров с СПГ по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года. Значительная их часть танкеров перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею, утверждает The Wall Street Journal.
Согласно данным газеты, китайские поставки в страны Европы слишком малы, чтобы помочь им избежать газового дефицита этой зимой. Дать точную оценку прибыли, которую Китай получает от сделок по перепродаже газа, довольно сложно. Соглашения носят частный характер, а грузы могут проходить через множество рук в процессе продажи, даже когда суда уже находятся в море.
- С началом войны России с Украиной и последующими санкциями в отношении российских энергоресурсов страны ЕС стали искать альтернативных поставщиков. Например, 1 октября был официально запущен в эксплуатацию газопровод из Греции в Болгарию. По новому газопроводу София сможет получать от трёх до пяти миллиардов кубметров газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.
- В конце сентября Польша открыла газопровод Baltic Pipe, который призван частично заменить поставки российского газа. По новому газопроводу, пролегающему между Польшей и Данией, в несколько европейских стран будет поставляться газ из Норвегии - до 10 миллиардов кубометров в год.
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