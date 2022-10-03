Китай перепродаёт Европе американский природный газ

Китайские компании со значительной выгодой для себя направляют в Европу танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ) и помогают европейским странам пополнять запасы топлива накануне зимы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные с порталов морских перевозок и три источника в отрасли.

По сведениям собеседников газеты, из-за сокращения спроса на газ в Китае местные компании, заключившие с США долгосрочные контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов долларов.

За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 танкеров с СПГ по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года. Значительная их часть танкеров перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею, утверждает The Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, китайские поставки в страны Европы слишком малы, чтобы помочь им избежать газового дефицита этой зимой. Дать точную оценку прибыли, которую Китай получает от сделок по перепродаже газа, довольно сложно. Соглашения носят частный характер, а грузы могут проходить через множество рук в процессе продажи, даже когда суда уже находятся в море.