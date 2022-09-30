Россия наложила вето на резолюцию с осуждением референдумов

Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции с осуждением так называемых референдумов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в Херсонской и Запорожской областях. Документ подготовили США и Албания.

В поддержку проекта резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Бразилия, Габон, Индия и Китай – воздержались.

В проекте резолюции осуждались "незаконные референдумы", проведенные на оккупированных территориях Украины, и содержался призыв к странам не признавать законным изменение границ Украины. Авторы проекта резолюции также призывали Россию немедленно вывести свои войска из Украины.

"Резолюция не была принята только из-за одного голоса против – голоса России, – сказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. – Мы уже устали от постоянного повторения, что позволять России использовать право Советского Союза накладывать вето на решения Совета Безопасности не дает этому органу выполнять свою главную ответственность по уставу ООН, а именно поддержание международного мира и безопасности".

24 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета Безопасности ООН.

"Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осужденную Генассамблеей ООН, – приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", – сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.

30 сентября президент России Владимир Путин и руководители сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных администраций части Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав России. Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооруженным путем бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.