Тайвань обвинил Китай в отрабатывании атак на остров

Власти Тайваня заявили, что китайские военные во время учений репетировали атаку на остров. Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства обороны Тайваня, 6 августа 20 китайских военных самолетов и 14 кораблей проводили операцию вокруг острова. Несколько самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива, которая считается линией разграничения между Тайванем и Китаем. Военные Тайваня в ответ подняли в воздух реактивные самолеты.

4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета. Ожидается, что учения закончатся в воскресенье.