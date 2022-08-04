Китай начал военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня

Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня в ответ на визит делегации США. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.

По словам неназванного чиновника Тайваня, около десяти кораблей военно-морских сил Китая ненадолго пересекли линию, разделяющую территориальные воды стран. Кроме того, линию пересекли также несколько китайских самолетов, что вынудило Тайвань развернуть ракетные системы для отслеживания их действий. Как пишет The Guardian, военные Тайваня "готовятся к войне, не стремясь к войне".

Китай объявил о проведении четырехдневных военных учений после визита в Тайвань делегации США, в том числе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.

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