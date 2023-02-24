Китай обвинил ChatGPT в американской пропаганде и закрыл к нему доступ

Китайские компании Tencent и Ant Group закрыли доступ к чат-боту ChatGPT по требованию властей страны. Ранее в китайских СМИ его обвинили в политической пропаганде США.

ChatGPT, разработанный американской компанией OpenAI, и до этого не был официально доступен в Китае. Однако жители страны обходили запрет, используя VPN, а в приложении WeChat от Tencent существовали десятки "мини-программ", предлагающих услуги ChatGPT: чат-бот умеет писать код, стихи и даже научные работы. Теперь эти программы заблокированы за "нарушение соответствующих законов и правил".

Несколькими днями ранее китайские СМИ рассказали, что ChatGPT "может помогать правительству США в распространении дезинформации и пропаганды", в частности – о геноциде в Синьцзяне.

Источники издания Nikkei Asia в технологической отрасли Китая сказали, что не удивлены решением по американскому чат-боту из-за китайской цензуры. В Китае среди прочих заблокированы Google, Facebook, YouTube, Twitter, Reddit и Wikipedia.

После публичного запуска ChatGPT в ноябре 2022 года – число его пользователей оценивается уже в сто миллионов – китайские технологические компании обнародовали планы по запуску подобных сервисов. Baidu объявила, что в марте завершит внутреннее тестирование проекта в стиле ChatGPT под названием Ernie Bot. В компании заявили, что бот является передовым с "точки зрения понимания языка и культуры Китая".

Перед запуском собственных сервисов, подобных ChatGPT, китайские компании должны будут отчитаться перед властями страны, рассказали источники Nikkei Asia.