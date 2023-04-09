Китайские военные в ходе учений отрабатывают удары по Тайваню

Китай в ходе трёхдневных военных учений отрабатывает точечные удары по предполагаемым целям на Тайване и прилегающей акватории. Об этом сообщил китайский государственный вещатель CCTV.
Учения продолжаются с субботы, 8 апреля. В Пекине их назвали "суровым предупреждением" властям самоуправляемой территории после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе.
Народно-освободительная армия Китая отрабатывают операцию по окружению острова. В субботу руководство территории сообщило о более чем 70 китайских истребителях в небе вокруг Тайваня.
Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолётов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетали в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня. Одновременно были замечены 9 китайских кораблей.
На этом фоне Соединённые Штаты призвали КНР проявлять сдержанность. Представитель Госдепартамента предупредил, что в Вашингтоне внимательно следят за действиями Пекина, и что у США достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности, а также для исполнения обязательств перед союзниками в области безопасности, пишет Би-би-си.
Ранее президент США Джо Байден не раз подчёркивал, что американская сторона вмешается, если КНР атакует Тайвань.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. КНР всегда остро реагирует на публичные контакты американских политиков с руководством Тайваня, настаивая на том, что они подрывают принцип "одного Китая", который США признали в 1972 году.
- Соединённые Штаты не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров. Согласно законодательству, Вашингтон может оказывать территории военную помощь.
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