Китай пообещал принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины на китайские товары. Такое заявление сделал представитель Министерства коммерции КНР в воскресенье.
По его словам, с момента последних переговоров между странами, которые прошли в Мадриде в сентябре, США "постоянно вводили ряд новых ограничений против Китая". Представитель министерства также заявил, что "угрозы введения высоких пошлин – неправильный способ взаимодействия с Китаем".
"Наша позиция в отношении тарифной войны остается неизменной – мы ее не хотим, но и не боимся", – добавили в ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных 100-процентных пошлин на товары из Китая с 1 ноября. Это решение было принято после того, как Пекин объявил об ужесточении контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов. Также с 1 ноября США планируют ввести экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.
Кроме того, Трамп усомнился в целесообразности встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая могла состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в конце октября. Впоследствии, выступая в Белом доме, он заявил, что не отменял встречу. "Я предполагаю, что она может состояться", – сказал Трамп. Пекин пока так и не подтвердил, что встреча назначена.
Финансовые рынки отреагировали на заявление Трампа падением.
- Весной 2025 года Дональд Трамп начал торговую войну, объявив о введении новых пошлин в отношении десятков стран. На китайские товары американский президент неоднократно повышал пошлины, достигнув пика в 145%. Пекин в ответ повысил собственные пошлины на американский экспорт до 125%. Летом переговоры между официальными лицами двух стран привели к снижению пошлин и улучшению отношений между Вашингтоном и Пекином.