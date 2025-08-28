Китай впервые принял сжиженный газ с находящегося под санкциями российского завода "Арктик СПГ-2". Танкер "Арктик Мулан" под российским флагом разгрузился в терминале в порту Бэйхай, сообщает агентство Bloomberg.

Завод "Арктик СПГ-2" попал под американские санкции в ноябре 2023 года. Летом 2024 года ему удалось отгрузить восемь партий топлива, но уже в октябре он был вынужден остановиться — не удалось найти покупателей, рассказывает The Bell. Тогда же предприятие не получило заказанное в Китае промышленное оборудование, поставка сорвалась в последний момент.

Газета The Wall Street Journal тогда писала, что из-за санкций владеющий "Арктик СПГ-2" "Новатэк" не может найти и танкеры для сжиженного природного газа. Доставивший в Бэйхай топливо "Арктик Мулан" был построен в 2023 в Китае под названием "Мулан спирит" и с тех пор сменил нескольких владельцев и стран регистрации.