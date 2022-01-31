МВД раскритиковало серверы на отечественных процессорах

Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика раскритиковал серверы на российских процессорах "Эльбрус 8С". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой письма Шулика правительству.

При эксплуатации российских чипов тормозится цифровизация ведомства, считает замминистра. Он сообщил правительству, что серверы не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов. Проблемы у МВД возникли также при запуске и использовании российской вычислительной техники.

В компании МЦСТ, которая выпускает процессоры "Эльбрус", заявили, что знают о проблемах и работают над улучшением показателей. По словам представителя компании Константина Трушкина, в 2022 года начнутся поставки нового, более мощного "Эльбруса 16С".

Гендиректор компании "Норси-Транс", которая поставляет МВД серверы, Сергей Овчинников заявил, что "на смену "Эльбрусу 8С" приходит "Эльбрус 8СВ", и в нем многие недоработки уже исправлены. На разработку новой версии процессора потратили пять лет, цена по госконтракту составила 621 миллион рублей. При этом мощность его существенно меньше, чем у более дешевых аналогов от Intel, разработанных в 2017 году.

В декабре прошлого года МЦСТ получило от Минпромторга 7,1 миллиарда рублей на разработку процессора "Эльбрус 32С" для оборонных целей. Его планируют закончить к 2025 году.

Последние несколько лет власти делают серьезную ставку на финансирование российских производителей процессоров. В конце прошлого года АО "Байкал Электроникс" получило субсидию на 10 миллиардов рублей на разработку и выпуск новых линеек процессоров "Байкал".

Импортозамещение в этой области не рассматривают -для оборонных целей, согласно российскому законодательству, можно использовать только технику отечественного производства. Овчинников называл попытку сравнивать производительность серверов на российских процессорах и на зарубежных "подрывом политики импортозамещения". "Конечно, по производительности они будут уступать. Но это вопрос не технический, а безопасности страны", – говорил он.

Власти, при этом, настаивают на распространении отечественных процессоров и за пределами оборонной отрасли. Минпромторг и Минцифры с начала 2021 года начали стимулировать переход крупных российских компаний на отечественную вычислительную технику. Крупные компании, в том числе "Алроса" и "Сбер", отказались из-за дороговизны, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах.

Несмотря на недостатки, в 2022 году правительство начнет массовые закупки российских компьютеров для вузов, готовящих специалистов по радиоэлектронике. Техника должна работать на отечественных процессорах "Байкал" и "Эльбрус".