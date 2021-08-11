Китай запретит петь в караоке песни "недопустимого содержания"

Власти Китая составят список песен, которые нельзя будет петь в караоке из-за недопустимого содержания. Запрет вступит в силу 1 октября. Об этом сообщило министерство культуры и туризма КНР.

Ограничительные меры, как утверждается, вводятся в целях пропаганды социалистических ценностей и идеологической безопасности. В частности, запрещаются к исполнению песни, угрожающие, по мнению властей, суверенитету Китая, поощряющие культы, суеверия и азартные игры, содержащие клевету.

Ответственность за мониторинг песен будут нести поставщики контента для караоке.

В КНР насчитывается более 50 тысяч развлекательных центров, где можно петь. Общий каталог песен для караоке насчитывает более 100 тысяч позиций. Это затруднит работу операторов контента по поиску запрещённых текстов.

В 2015 году в Китае запретили 120 песен, опубликованных в интернете, посчитав их вредными для общества.