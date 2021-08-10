Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия офиса Тайваня

Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина и намерен также вернуть главу своей дипмиссии в Вильнюсе, тем самым демонстрируя недовольство открытием в литовской столице официального представительства Тайваня.

Власти Китая выражают протест всякий раз, когда Тайвань упоминается как отдельная страна. Для Пекина это наиболее чувствительный территориальный вопрос в контексте принципа "одного Китая", отмечает агентство Reuters.

Тайвань управляется собственной демократической администрацией с 1949, когда на остров бежали остатки сил, потерпевших поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. КНР считает остров одной из своих провинций.

То, что Литва позволяет открыться офису с использованием названия Тайвань, было сделано вопреки неоднократным заявлениям Китая о возможных последствиях и серьёзно подрывает суверенитет КНР, говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел. Решение Вильнюса в Пекине назвали ошибочным, призвав литовскую сторону немедленно исправить ситуацию, приняв меры во избежание ущерба для отношений.

Об открытии офиса в Вильнюсе Тайвань объявил в прошлом месяце. При этом название острова его власти используют впервые для своего представительства в Европе. Обычно употребляется Тайбэй – то есть название столицы Тайваня.

Литва ранее в этом году заявила о планах открыть свой офис в Тайване, а также предоставила этой территории 20 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

МИД Литвы во вторник выразил сожаление в связи с решением Пекина отозвать посла из Вильнюса. "Уважая принцип "одного Китая", Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как большинство других государств ЕС и мира", - говорится в заявлении литовского МИД.

Формальные дипломатические связи с Тайванем сейчас имеют только 15 стран, но многие другие де-факто имеют там свои посольства, которые зачастую называются торговыми офисами. Это касается, в том числе, стран Европейского Союза.