Китайский полигон. Какое оружие в Иран поступает из КНР

Дональд Трамп во время визита в Пекин на прошлой неделе в числе прочего заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему более не поставлять вооружений Ирану. Но сдержит ли Китай свое слово? Американские спецслужбы предупреждают, что поставки разного китайского оружия Тегерану продолжаются, и идут они часто через третьи страны и подставные компании. КНР также извлекает из войны США с Ираном и другие выгоды в военной сфере.

Президент США 15 мая, сразу после очередного раунда переговоров с главой КНР, подчеркнул в интервью Fox News, что Си Цзиньпин также пообещал ему всячески содействовать полному открытию для мирового коммерческого судоходства стратегического Ормузского пролива. Тем не менее, МИД Китая к концу визита Трампа в Пекин выпустил очень обтекаемое заявление о конфликте, в котором говорится лишь о "необходимости скорейшего достижения взаимовыгодного мира".

По словам Трампа, китайский лидер заинтересован в соглашении между Вашингтоном и Тегераном. "Си Цзиньпин хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: "Если я могу чем-либо помочь, я хотел бы помочь", – заявил американский президент, отметив, что глава КНР пообещал не поставлять Ирану военную технику. "Это очень серьезное заявление", – акцентировал Трамп. Он и Си также якобы согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие – однако никаких конкретных соглашений по мониторингу или санкциям во время визита Трампа подписано не было.

После начала войны Китай поставлял оружие всем сторонам конфликта, не только Ирану, но и союзникам США в Персидском заливе. В целом, как свидетельствуют многие аналитики и СМИ, Пекин всеми способами использует войну США с Ираном для усиления своих позиций – и в первую очередь в военной сфере и на мировом рынке вооружений.

Издание Politico, например, в преддверии поездки Трампа к Си Цзиньпину опубликовало статью, в которой анализирует, насколько в целом невыгодной для США в контексте противостояния с КНР оказалась затяжная война с Ираном. По мнению авторов, этот вооруженный конфликт превратился для Китая в "бесплатный учебный полигон", позволяющий выявлять уязвимости военной стратегии США. Пекин тщательно анализирует использование Вашингтоном его вооружений, темпы ракетных ударов, работу разведки и расход дорогостоящих боеприпасов, а также логистику и слабости американской обороны на Ближнем Востоке. Все это подрывает позиции США перед будущими гипотетическими столкновениями, в частности, из-за Тайваня – так как теперь Си Цзиньпин теперь намного лучше знает все слабые места американских вооруженных сил.

Поэтому, несмотря на личные заверения Си Цзиньпина, данные им Дональду Трампу, реальное прекращение военного китайско-иранского сотрудничества остается под большим вопросом из-за глубоких экономических связей и стратегических интересов КНР. Пока что Китай продолжает поддерживать военный потенциал Ирана, используя как легальные поставки ему товаров двойного назначения, так и скрытые каналы передачи вооружений через третьи страны. Официальный Пекин дистанцируется от этих сделок, заявляя, что они формально не одобрялись правительством, однако эксперты сомневаются, что такие операции возможны без ведома властей КНР.

Что может дать Ирану Китай

Американская разведка получила данные, что хотя КНР долгое время неохотно поставлял в Иран полностью готовую военную технику, в последнее время некоторые правительственные чиновники в Пекине хотят, чтобы Си Цзиньпин разрешил китайским компаниям напрямую поставлять свою продукцию иранским военным – уже после начала войны с Соединенными Штатами.

Уже известно, что в самом Иране генералы невероятно усилившегося Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обсуждают перспективу укрепления связей с Китаем после окончания нынешней войны, в надежде начать получать от Пекина военную помощь – подобную той, которую китайские власти на протяжении многих лет оказывали, например, Пакистану. Об этом, в частности, говорит в интервью изданию The New York Times Али Ваэз, директор отдела исследований Ирана в базирующейся в Брюсселе НКО "Международная антикризисная группа" (ICG):

"Я слышу все больше голосов, звучащих из рядов КСИР – который сейчас стал единственной реальной силой в Иране – открыто заявляющих, что ошибка Тегерана заключалась в том, что он долго слишком "стеснялся" теснее сближаться с Китаем и Россией, и вместо этого пытался сохранить независимость. Они говорят, что им нужно фактически заложить часть страны Китаю, чтобы в итоге оказаться там же где сейчас находится Пакистан".

Однако, судя по всем данным, с самого начала войны до сих пор никакое китайское оружие на поле боя против американских или израильских войск иранцами не применялось. Сами иранские руководители эту информацию никак не комментируют. Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи еще в марте заявлял, что Иран уже получил "военную помощь" от Китая и России, никаких подробностей он не предоставил.

Вооружения и военная помощь Китая Ирану, по мнению разведсообщества США:

Скрытые поставки (через третьи страны):

По данным ЦРУ США, в апреле-мае этого года китайские компании активно обсуждали поставки в Иран переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), способных поражать низколетящие самолеты и дроны. Для маскировки происхождения этого оружия используются посредники в других регионах, в частности, в странах Африки. Также говорилось о поставках передовых радарных систем и запасных частей для зенитных ракет.

Явные и полулегальные поставки:

Пекин поставляет Тегерану разные технологии двойного назначения, в первую очередь компоненты для производства беспилотников и ракет, которые трудно отследить из-за их гражданского применения.

Спутниковая разведка:

В конце 2024 года Иран приобрел китайский разведывательный спутник, используемый для отслеживания концентрации и передвижения военных сил США на Ближнем Востоке. Также растут подозрения, что Иран использует в военных целях свой доступ к китайской спутниковой навигационной системе BeiDou, альтернативной принадлежащей США глобальной системе GPS. В прошлом марте в Конгрессе США представители американского разведсообщества заявляли, что именно BeiDou могла использоваться для координации иранских ударов дронами и ракетами по целям на Ближнем Востоке.

Разведывательные данные:

Китай самостоятельно, что подтверждено, до сих пор предоставляет Ирану информацию о перемещениях американских войск в регионе.

В целом информация о военной поддержке Ирана со стороны Китая появилась на фоне других тревожных для Вашингтона фактов – что, как утверждают американские разведывательные службы, Ирану конкретные спутниковые данные предоставляла и Россия. Как подчеркивает ЦРУ, Москва хотела таким образом помочь Корпусу стражей исламской революции наносить удары по американским военным кораблям, а также по военным и дипломатическим объектам США на Ближнем Востоке.

В совокупности вся военная поддержка Ирана Китаем и Россией вновь доказывает, как главные противники Америки увидели в нынешней войне возможность, как минимум, увеличить ее издержки для Соединенных Штатов, и потенциально втянуть американские вооруженные силы в этот конфликт на максимально долгий срок.

Если в ближайшее время данные о военных поставках из Китая в Иран подтвердятся, то это будет означать, что Пекин радикально меняет подход к Ирану и то, как он намерен далее поддерживать своего ближайшего стратегического партнера на Ближнем Востоке. Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Ирана, главным образом потому, что покупает более трех четвертей идущей на экспорт иранской нефти (около 12 миллионов баррелей в день в начале 2026 года), которую получает оттуда со значительными скидками из-за американских санкций.

История китайских военных поставок Ирану

Продажи китайских вооружений Ирану начались сразу после победы Исламской революции 1979 года и потом непрерывно возрастали в 1980-х годах, когда начало Ирано-иракской войны совпало с масштабными рыночными реформами в КНР.

Тогдашний китайский лидер Дэн Сяопин приказал предприятиям страны отказаться от государственной поддержки и вместо этого стремиться к коммерческой прибыли. В результате китайские государственные оборонные компании внезапно получили право экспортировать продукцию. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, примерно с 1982 по 1987 годы Иран оказался таким образом заполнен огромным количеством китайских ракет, истребителей, танков и стрелкового оружия. При этом в то же время Китай умудрялся продавать еще больше того же самого оружия Ираку – и в итоге две воюющие страны сражались друг с другом, используя одно и то же китайское вооружение.

Против продажи Китаем оружия Ирану с самого начала резко выступала администрация Рональда Рейгана, бывшего в то время президентом США. Особенный гнев Вашингтона вызвало попадание в иранские руки китайских противокорабельных крылатых ракет "Хайин-2" ("Морской орел-2", или по классификации НАТО Silkworm, "Тутовый шелкопряд"). Тегеран использовал эти ракеты во время "Танкерной войны" при атаках в водах Кувейта в 1987 году, поразив ими один танкер, непосредственно принадлежавший американским владельцам, и еще один, зарегистрированный под флагом США.

После окончания войны с Ираком Иран при поддержке Китая приступил к развитию собственной военно-промышленной базы. Одним из ключевых продуктов этого сотрудничества стала серийная иранская противокорабельная крылатая ракета "Нур", имевшая Активное радиолокационное самонаведение и низковысотный профиль полета. Эта была точная копия китайской ракеты C-802, созданная путем обратного проектирования на основе закупок в КНР. На службе в ВМС Ирана и особенно в ВМС КСИР она находится до настоящего времени.

В 1990-е и начале 2000-х годов Иран также получил помощь от Китая в строительстве собственных предприятий по производству других ракет и даже в создании полигона для их испытаний к востоку от Тегерана.

В 2006 году ООН ввела первые жесткие санкции против иранских ядерной и баллистической ракетной программ. Китай тогда неожиданно голосовал за принятие антииранских резолюций и в значительной степени отказался от заключения новых контрактов на поставки оружия Тегерану. Этот сдвиг в политике Пекина был обусловлен не столько его приверженностью принципам международного права, сколько сменой стратегических целей КНР на Ближнем Востоке. Начиная с середины 2000-х годов Китай начал быстро расширять свои отношения с монархиями Персидского залива – Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром, то есть с традиционными соперниками Ирана.

Однако Китай продолжал тайно или полулегально, как и сейчас, поставлять Ирану разные технологии и материалы двойного назначения, которые и помогли ему накопить нынешний арсенал ракет и БПЛА. В число китайских поставок входили и химические вещества, используемые при производстве топлива для баллистических ракет, и компоненты вроде радиочастотных разъемов или лопастей турбин, необходимые для иранских беспилотников.