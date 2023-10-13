Климатолог рассказал об увольнении из-за отказа от авиаперелёта

Эксперт по климату Джанлука Гримальда рассказал о своём увольнении из-за отказа "срочно вернуться" в Германию из экспедиции в Папуа-Новой Гвинее самолётом.

По словам Гримальды, кратчайшие сроки возвращения ему поставил Кильский университет, в котором он работает. Гримальда, который больше десяти лет отказывается летать на самолётах ради климата, не подчинился – и контракт с ним расторгли.

"В условиях чрезвычайной климатической ситуации выбрасывать 4,9 тонны углекислого газа, чтобы как можно скорее вернуться в Европу, неприемлемо для меня с моральной точки зрения", – объяснил Гримальда. По его оценкам, выброшенный объём углекислого газа, который способствует потеплению климата, будет примерно равен объёму, который человек выбрасывает за год.

Гримальда, который полгода изучал социальные последствия изменения климата на Бугенвиле, собирается вернуться в Германию на грузовом судне, которое должно отчалить завтра, 14 октября. Обратный путь в Европу займёт у Гримальды 45 дней.

Учёный планирует обжаловать своё увольнение и уже попросил помощи у профсоюза. Представитель университета рассказал The Guardian, что университет "публично не обсуждает и комментирует проблемы сотрудников". Собеседник газеты отметил, что "в целом" университет поощряет сотрудников в "медленных путешествиях" и ранее уже поддерживал две такие поездки Гримальды.