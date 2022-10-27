Белый дом: США отреагируют на удары России по коммерческим спутникам

США отреагируют на удар по любой американской инфраструктуре, в том числе, по коммерческим спутникам. Об этом в ходе брифинга заявил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Каким именно будет ответ - не уточняется. Кирби добавил, что Россия, согласно публичной информации, стремится получить противоспутниковые системы.

Ранее в четверг замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Россия рассматривает данные спутники, используемые в ходе войны в Украине, как законные цели для удара.

Кирби на брифинге в Вашингтоне также отметил, что Байден не намерен встречаться с президентом России в ходе саммита G20, который пройдёт в Индонезии 15-16 ноября. Ранее президент США неоднократно высказывался о своём нежелании встречаться с Путиным.

Путин официально не подтвердил своё участие в саммите. В четверг он заявил, что ещё не принял окончательного решения. "Может быть и я поеду", - сказал он. Путин также добавил, что представители России обязательно будут на саммите.