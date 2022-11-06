В Россию из Северной Кореи ушёл подозрительный поезд

В Россию из Пхеньяна ушёл подозрительный поезд – вскоре после заявления США о поставках северокорейского оружия Москве, об этом сообщает Reuters.

Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, пишет, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет.

По изображениям со спутников невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами, говорится в публикации 38 North.

Расследователи проекта также обращают внимание, что промзона на территории КНДР вблизи границы с Россией в конце 2021 года была расширена и перестроена, но до сих пор не использовалась. Там имеется новый набор платформ и складских помещений, отделенных от остальной части железнодорожной станции рядом сторожевых постов.

Хотя это первый наблюдаемый на спутниковых снимках состав, курсирующий между КНДР и Россией, это не означает, что это единственный поезд, прошедший за последние месяцы. Например, российское таможенное агентство сообщало о перевозке по железной 30 лошадей из России в Северную Корею, но состав не был зафиксирован спутниками.

Возобновление трансграничного сообщения между Россией и КНДР произошло после того, как в сентябре две страны договорились возобновить железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии.

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