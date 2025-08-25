Магазины предупредили об ограничениях на книги "иноагентов"

Российский книжный союз выступил с предупреждением книжным магазинам, сообщив о том, что если после 1 сентября они продолжат продавать книги так называемых иностранных агентов, они не смогут претендовать на льготы со стороны муниципалитетов, а также выступать поставщиком книг для школ и библиотек.

Как отмечает книжный союз, с 1 сентября вступают в силу изменения в законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", в очередной раз ужесточающие ограничения для "иноагентов". Им, в частности, запрещено получать мунициальную финансовую поддержку, что опосредованно сказывается и на тех, кто распространят их произведения.

Как говорится в сообщении, с 1 сентября книжный магазин, реализующий книги иноагентов, не может "претендовать на поддержку муниципалитетов в части аренды (льготный коэффициент) и рекламы, находиться в статусе социального предпринимательства, участвовать в муниципальных конкурсах, выступать поставщиком книг в школы и библиотеки".

"В случае отсутствия в ассортименте изданий, созданных с участием иноагентов, всё вышеперечисленное доступно книжному магазину в полном объеме", - пишет Книжный союз.

В реестр "иноагентов" внесены сотни людей, среди которых есть известные писатели и другие деятели культуры. Ограничения накладываются не только на их книги, но и на произведения, созданные с их участием, например переводы, в том числе классических произведений. Сейчас книжные магазины обязаны маркировать книги "иноагентов" и не продавать их лицам младше 18 лет. С 1 сентября, согласно принятым ранее поправкам, "иноагентам", помимо прочего, будет запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Считается ли "просветительской деятельностью" продажа книг — пока непонятно, из закона это чётко не следует. Тем не менее, книжные магазины стараются распродать оставшиеся у них экземпляры "иноагентской" литературы до сентября, писала "Медуза".

Российский книжный союз - формально негосударственная структура, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические и целлюлозно-бумажные предприятия. Её возглавляет бывший руководитель ФСБ и бывший премьер-министр России Сергей Степашин.