Произошла чудовищная ошибка. Соцсети – об иноагенте Маркове

Российская традиция – обновлять по пятницам списки иноагентов – стала рутиной, и в последнее время мало кто из блогеров откликается на расширение списка. Но 22 августа Минюст РФ взорвал настоящую бомбу – объявил "иноагентом" бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Маркова – политолога, неизменно поддерживающего политику Путина.

Причина многим комментаторам кажется очевидной: в самом начале кризиса в российско-азербайджанских отношениях Марков участвовал в медиафоруме в Шуше и назвал президента Ильхама Алиева "блестящим интеллектуалом" и одним из "наиболее опытных лидеров современного мира". Журналист Илья Барабанов даже шутливо предсказывал в июле, что эта поездка обернется "иноагентством", и оказался прав.

Теперь Сергей Марков в своем телеграм-канале то пытается оправдаться, то угрожает недоброжелателям:

"Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры".

Елена Зелинская:

Начались чистки в своих рядах

Первый слой сняли, теперь взялись за второй. Сто пять раз писала особо ретивым пропагандистам: вы вторые. Про третьих и говорить нечего, очевидно и так.

А вот вторые так всегда удивляются: я же свой, буржуинский... чудовищная ошибка...

Нуне Барс:

Начались чистки в своих рядах.

Ждём, когда придут за прилепиным с симоньян

Вспоминают то, что Марков недавно говорил об "иноагентах".

Игорь Курляндский:

Помню случайно попавшее мне в уши в такси интервью с этим Марковым несколько лет назад. Он тогда нес пургу, что политических заключенных в России нет (а в реальности было уже навалом). Ну пусть побегает таким политически преследуемым хотя бы, подвергнутый внесудебной гражданской казни слугами того режима, которому он раньше так преданно и истово служил.

Александр Морозов:

Сколько ещё теперь в список "иностранных агентов" попадёт лоббистов Азербайджана, Ирана, Китая и Турции?

Никто из иноагентов не смог добиться апелляции, насколько я знаю. В том числе и полностью лояльная Дунцова (партия "Рассвет"). У этой телеги нет обратного хода, она едет вперед. Так что Сергею Маркову надо сделать выбор - бултыхаться дальше и на следующем повороте быть уже обвиненным в том, что он "турецкий шпион", либо съехать в Казахстан или Эмираты, тогда у него будет перспектива быть "посмертно реабилитированным" при следующей форме путинизма. В любом случае: в добрый путь, Сергей!

Николай Митрохин:

Звание "иностранного агента" Марков заслужил по-праву. Чем создал интересный прецедент. Сколько ещё теперь в список "иностранных агентов" попадёт лоббистов Азербайджана, Ирана, Китая и Турции (а потом и КНДР, Индии, Казахстана, Маршалловых остров и так далее). И что прозападным "иноагентам" делать с кадрами подобными Маркову?





Остап Кармоди:

Знак качества нашёл героя. На этом стоило бы остановиться, лучше уже всё равно не будет.

Подождите немного, он ещё будет в Европарламенте выступать.

Евгений Гиндилис:

Кстати, Маркова я последний раз видел живьем в очереди за британской визой на Плющихе.

Максим Дбар:

Прошу лишить меня почётного звания иноагента в связи с проникновением в наши ряды "политолога" Маркова

Перестаньте уже гордиться тем, в какой прекрасной компании иноагентов вам повезло оказаться, говорится в заявлении Минюста.

Тех, кто был включен в реестр "иноагентов" за сопротивление путинской диктатуре, новость позабавила, а кого-то и возмутила.

Георгий Урушадзе:

В реестр иноагентов включён кремлёвский политолух Марков. Надо бы нам подать в суд за дискредитацию реестра.

Екатерина Барабаш:

Прошу лишить меня почётного звания иноагента в связи с проникновением в наши ряды "политолога" Маркова, дискредитирующего сообщество приличных людей, каковым иноагентский корпус был до сего дня.

Олег Лекманов:

Всё, ребята, выписываюсь я из иностранных агентов. Еще Андрея Караулова я как-то готов был перетерпеть, но политолога Маркова, по сведениям Романа Григорьевича Лейбова сбежавшего из барнаульского зоопарка, увольте!

Так что убедительно прошу любимое государство или меня, или уж Сергея Александровича из иноагентов вычеркнуть.

Виктор Шендерович:

Когда Рамзана Кадырова приняли в Союз журналистов, я вышел из этого Союза.

Сегодня Сергея Маркова признали иноагентом. Никто не знает, как выйти из иноагентов?

Александр Подрабинек:

Ай-я-ай, как уронили высокое звание "иноагента"! Это даже смешнее, чем сегодняшняя новость о том, что Курганский городской суд назначил местному жителю штраф в одну тысячу рублей за размещение в интернете изображения сатаны. По-моему, дебилы что в судах, что в минюсте, просто веселятся, не брезгуя подсиживать и своих. Система начинает потихоньку пожирать саму себя. Удачи ей на этом пути!