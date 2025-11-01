Книжный фестиваль в "ГЭС-2" отказался от ряда писателей после доносов

Книжный фестиваль в московском центре «ГЭС-2» отменил участие нескольких авторов и издательств после жалоб в интернете. Как сообщили "Ведомостям" в "ГЭС-2", "по программным и организационным причинам участие ряда издательств и авторов в книжном фестивале не состоится". Решение принято внутри команды проекта.

Ранее из программы исчезли выступления писателей и деятелей культуры Майи Кучерской, Ольги Седаковой, Ирины Прохоровой, Михаила Айзенберга, Ольги Птицевой, Сергея Шаргунова, Германа Лукомникова, Павла Пепперштейна и Евы Меркачёвой.

"Организаторы сообщили, что выступление отменяется — по заявкам Z-блогеров", — уточнила поэтесса Ольга Седакова.

Издательство Individuum рассказало, что его стенд закрыли без объяснений.

"Ровно за час до старта ярмарки в "ГЭС-2" организаторы попросили нас срочно убрать все вещи со стенда. Наши уточняющие вопросы устроителям так и остались без ответа, впрочем, сама ярмарка при этом состоится — правда, без нас", — сообщили представители издательства.

Ранее в телеграм-канале "УралLive", связанном с прокремлёвским телеведущим Владимиром Соловьёвым, появился пост, в котором фестиваль называли "крупнейшей за последнее время сходкой антироссийских деятелей культуры".