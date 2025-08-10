NYT: Дмитрий Козак уговаривал Путина закончить войну в Украине

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, один из близких соратников Владимира Путина, недавно предлагал Путину остановить войну в Украине и начать мирные переговоры. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю. По их данным, Козак представил Путину план прекращения боевых действий, а также призвал к внутренним реформам в России, включая усиление контроля над силовыми структурами и создание независимой судебной системы.

Козак, который долгое время курировал важные государственные проекты и регионы, в последнее время постепенно утратил влияние в Кремле. Многие его полномочия перешли к Сергею Кириенко, который поддерживает жёсткую линию по отношению к Украине и активно участвует в управлении оккупированными территориями. При этом Козак остаётся одним из немногих высокопоставленных чиновников в России, известных своим частным несогласием с войной в Украине.

Источники отмечают, что ещё до начала полномасштабного вторжения России в Украине Козак предупреждал Путина о возможных последствиях конфликта, включая жёсткое сопротивление украинской армии и общества. После начала войны он пытался договориться о перемирии, но его предложения были отвергнуты Путин. Несмотря на это, Козак сохраняет определённый доступ к Путину и продолжает участвовать в неофициальных контактах с западными представителями.

Кроме того, по данным западных источников, Козак неоднократно просил у своих зарубежных собеседников аргументы и предложения, которые могли бы помочь убедить Путина изменить курс и остановить войну.

Эксперты считают, что влияние Козака на решения Кремля остаётся ограниченным, учитывая преобладание в окружении Путина сторонников жёсткой линии. Тем не менее, его призыв к прекращению боевых действий подчёркивает наличие внутри российской власти сил, выступающих за мирное урегулирование конфликта, отмечается в публикации NYT.