С глаз долой! Никола Крастев – о сносе памятника Советской Армии

В середине декабря власти болгарской столицы приступили к демонтажу памятника Советской Армии. Знаменитый монумент в течение семидесяти лет являлся символом болгаро-советской дружбы и признанием вклада красноармейцев в разгром гитлеровской коалиции. Однако многие в Болгарии считают, что он является позорным напоминанием о коммунистическом прошлом страны. Первая стадия демонтажа должна завершиться к новому году.

У читателя болгарской прессы может возникнуть впечатление, что ликвидация этого памятника является волшебным снадобьем, один глоток которого устранит накопленные за 34 года "перехода" недуги общества.

Адепты и оппоненты сноса монумента обитают в параллельных мирах, общий язык им не найти. Опрос общественного мнения в 2014 году показал, что две трети жителей Софии выступали против сноса. Однако вторжение России в Украину в 2022 году резко поменяло настроения в обществе.

Для памятника была придумана уничижительная аббревиатура МОЧА

Камнем преткновения является вопрос о символике монумента. Противники сноса утверждают, что это признание вклада Красной Армии в разгром фашистской Германии во Второй мировой войне. Схожие памятники расположены во многих странах Европы, а частности в Берлине и Вене. Сторонники демонтажа уверены, что он олицетворяет вассальное положение Болгарии по отношению к СССР. Проводятся прямые параллели между вторгшимися в Украину в 2022 году войсками России и Красной Армией времен Второй мировой войны, хотя очевидно, что это не одно и то же. Для памятника была придумана уничижительная аббревиатура МОЧА (Монумент на Окупационната Червена Армия). "Моча" в болгарском языке означает то же самое, что и в русском.

Сразу после начала демонтажа представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Рассматриваем разрушение памятника нашему общему прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, усугубляющий и без того патовую ситуацию на двустороннем треке".

Президент Болгарии Румен Радев тоже раскритиковал начало сноса: "В настоящее время идет агрессивное наступление на государственность, историю и историческую память. Идут разрушительные процессы, которые сеют раскол и нетерпимость в обществе".

Однако ряд влиятельных политических фигур, включая премьер-министра Николая Денкова, категорически высказались за демонтаж памятника. В глазах огромной части населения Владимир Путин отождествляется с Россией, а о русской культуре говорят как об источнике зла. На носу голосование в парламенте о том, чтобы отменить праздник 3 марта – в этот день отмечают подписание российско-турецкого договора 1878 года, в результате которого Болгария вновь обрела независимость после пятивекового османского владычества.

Я рос в Софии в 1960–1970-х годах и воспринимал памятник Советской Армии как заурядную часть пейзажа. Идеологическая муштра в 133-й школе имени А. С. Пушкина освобождала сознание от надобности иметь свой взгляд на вещи. Из окна нашей квартиры открывался вид на мемориальный комплекс с 37-метровым монументом. На его вершине стояли бронзовые фигуры советского солдата с поднятым над головой автоматом Шпагина, болгарской матери с младенцем и рабочего.

Архитектурный комплекс памятника включает в себя аллею из полированного гранита, две групповые скульптурные композиции, 10 бронзовых венков славы и скульптурные горельефы на постаменте. В детстве мы любили забираться на эти горельефы и рассматривать детали пулеметов, орудий, ружей и пистолетов. Созданные по канонам социалистического реализма фигуры смотрят вперед, их одежда словно развевается от порывов ветра. Во время строительства монумента (1950–1954 годы) пришлось вырубить сотни ценных деревьев в располагавшемся поблизости ботаническом саду.

Памятник создавался в период монументальной застройки центра Софии (1949–1956). Тогда в стиле сталинского ампира были возведены Партийный дом, здания Госсовета и Совета министров, гостиница "Балкан", а также мемориальный комплекс "Братская могила", расположенный в двух километрах от памятника Советской Армии. Все они, вместе с ректоратом Софийского университета и Национальным дворцом культуры (1981 год), и по сей день остаются самыми монументальными строениями в Софии.

До 1974 года рядом с памятником Советской Армии располагался городской зоопарк. В брачный период у львов по парку разносился их истошный рев. За памятником располагался искусственный пруд, отделанный гранитом тёмно-вишнёвого цвета. Молодые мамы привозили в колясках детишек и бросали монетки в воду. В "лихие девяностые" всё это было засыпано грунтом и изгажено киосками с фастфудом и газировкой.

Сразу после создания памятник стал ключевым местом для проведения пропагандистских мероприятий. Обязательной частью программы прибывающих с дружеским визитом в Болгарию генсеков ЦК КПСС было возложение венков. Хрущёв возлагал дважды, Брежнев – трижды, Горбачёв – один раз. Генсеки шли к памятнику от Русского бульвара. Молодожёны и туристы из СССР тоже приносили сюда цветы. Меня принимали в октябрята (чавдарчета), а позже и в пионеры прямо под вычеканенной золотыми буквами благодарственной надписью в нижней части монумента "Советской армии от признательного болгарского народа".

В период социализма памятник круглосуточно охранялся нарядами милиции, регулярно выкорчёвывались сорняки в щелях между плитами гранита, паром под давлением проводилась очистка скульптурных фигур. Мощные прожекторы освещали памятник по ночам, его можно было увидеть с расстояния в 50 км.

После перемен 1989 года памятник быстро утратил свою идеологическую подоплеку и постепенно превратился в балаганно-ярмарочную площадку для скейтбордистов, конькобежцев и уличных художников, которым была безразлична его символика.

30 лет памятник не трогали из-за нежелания череды болгарских правительств спровоцировать политический кризис

В начале 1990-х годов заговорили о необходимости сноса памятника, первое решение столичного городского совета было принято в 1993 году. Однако 30 лет памятник не трогали из-за нежелания череды болгарских правительств спровоцировать политический кризис. В 1990-х годах самым рьяным защитникам памятника, членам бывшей компартии, было 50–60 лет, и они готовы были оборонять свою святыню от посягательств. Сейчас им за 80. Вторжение России в Украину в 2022 году нарушило статус-кво и подтолкнуло оппонентов памятника к решительным действиям.

Официальным поводом для демонтажа стали соображения безопасности. Во время установки памятника 70 лет назад не было в полной мере учтено расширение материалов при нагревании и охлаждении. В результате у подножия фигур в бронзе возникли трещины, которые теперь расширились до 4–5 см. Фигуры на вершине постамента были до середины залиты внутри бетоном. По мнению экспертов, бронзовые детали вокруг этого бетона могут лопнуть, как яичная скорлупа, и свалиться на головы находящихся внизу людей. Вес трёх фигур на вершине постамента превосходит 30 тонн.

Власти Софии понимают, что разрушение памятника не всем нравится, и выступают с заявлениями о том, что он будет разобран, отправлен на ремонт и собран в новом месте, предположительно в Музее социалистического искусства в Димитровграде. Однако различные ведомства и министерства перекидывают ответственность друг на друга, что, по-видимому, указывает на единственный возможный исход – свалка и забвение. О сносе позабудут, а на восстановление комплекса не найдется средств.

Несмотря на то что снос памятника наносит ощутимый удар по отношениям между Болгарией и Россией, это всего лишь одно звено в цепочке ухудшения этих отношений за долгие годы. Пользуясь тем же шахматным языком, что и спикер российского МИД, можно уверенно сказать, что следующий этап болгаро-российских отношений станет цугцвангом: какой ход ни сделай – все дороги ведут к проигрышу.

Никола Крастев – болгарский журналист, живёт в США



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