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Колумбия вывезет 70 "кокаиновых бегемотов" наркодельца Пабло Эскобара

Власти Колумбии отправят в Индию и Мексику 70 гиппопотамов. Это потомки животных, обитавших в частном зоопарке наркодельца Пабло Эскобара. После смерти Эскобара гиппопотамы были выпущены на волю и расплодились настолько, что уже представляют угрозу экосистеме.

В усадьбе главы Медельинского картеля Эскобара был зверинец, в котором жили экзотические животные. Помимо зебр, бизонов, страусов и других животных, там были четыре бегемота: самец и три самки. Эскобар погиб в ходе полицейской операции по его задержанию в 1993 году. Большинство животных из его усадьбы были переданы в зоопарки, но гиппопотамов выпустили в живую природу, поскольку их было слишком трудно транспортировать.

Гиппопотамы прижились в колумбийских реках. Сейчас их популяция составляет около 150 особей и продолжает расти. Зоологи беспокоятся, что несвойственный для Колумбии вид может представлять угрозу для сложившейся экосистемы и для местных жителей.

По словам губернатора колумбийской провинции Антиохия Анибала Гавирии, 60 гиппопотамов будут переданы в заповедники Индии, и ещё 10 - в Мексику. Губернатор уточнил, что ни Индия, ни Мексика не являются для бегемотов странами происхождения, но в тамошних заповедниках смогут эффективно контролировать их численность, что не удалось в Колумбии. Возврат бегемотов в Африку, где они являются эндемичным видом, не разрешён, - подчеркнул Гавирия.

Ранее колумбийские экологи поднимали вопрос о повышении численности "кокаиновых бегемотов" - так они называют потомство гиппопотамов из зверинца Эскобара, - в окрестностях его бывшего ранчо. Местные жители сообщали о столкновениях с агрессивными животными. В 2020 году гиппопотам нанёс одному из жителей тяжёлые травмы. Биологи призывали отстреливать животных, но власти предпочли более мягкие варианты, учитывая, что на своей родине - в Африке - гиппопотамы находятся под угрозой вымирания.

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