В Бурятии предложили убивать бакланов из-за их аппетита

Народный Хурал Бурятии – аналог законодательного собрания в других регионах России – предложил убить около трёх тысяч бакланов, потому что они поедают "ценного и охраняемого байкальского омуля". Эксперты считают, что отстрелом бакланов пытаются прикрыть браконьерство омуля. Об этом рассказывает издание "Кедр.медиа".
Согласно подсчётам специалистов, сейчас на Байкале живёт около сорока тысяч бакланов, что находится в пределах нормы. Увеличение количества птиц на озере учёные связывают с их миграцией в прошлые десятилетия, а "не с бесконтрольным размножением, о котором говорят представители Хурала". Более того, по наблюдениям экспертов, сейчас численность этих птиц снижается: они перелетают на другие озёра.
"Сегодняшний "социальный заказ на баклана" – результат жадности, малограмотности и формирования чего-то вроде "омулевой" мафии из-за варварского браконьерского промысла", – считает кандидат биологических наук орнитолог Виталий Рябцев.
В 2017 году из-за снижения популяции байкальского омуля был введён запрет на его промышленный вылов, за одного незаконно выловленного омуля грозит штраф в размере более трёх тысяч рублей. Тем не менее браконьеры продолжают вылавливать его тоннами.
- Большой баклан находился в Красной книге Иркутской области (до 2020 года) и Бурятии (до 2014 года). В 1960-е годы птицы практически исчезли с территорий Байкала из-за намеренного истребления. Восстановление популяции началось в 2006 году, когда были обнаружены первые два гнезда бакланов.
- Численность байкальского омуля восстанавливают в рамках национального проекта "Экология": омуля разводят на рыбзаводах. Однако, согласно отчёту Greenpeace, восстановлению рыбы это не помогает – во многом из-за антропогенного воздействия на байкальскую экосистему.
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