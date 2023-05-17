Колумбийца приговорили к 5 годам за смс-рассылку про войну в Украине

Суд в Москве приговорил колумбийца Альберто Энрике Хиральдо Сарая к пяти годам и двум месяцам колонии по статье о фейках про российскую армию. Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе суда.

Помимо срока колумбийцу запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трёх лет. Его обвинили в распространении фейков из корыстных побуждений в составе группы. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

Согласно приговору, в марте 2022 года Хиральдо разместил в московском торговом центре шесть мобильных телефонов, с которых массово рассылали смс с заведомо ложными сообщениями о действиях российской армии в Украине. В частности – об убийствах мирных украинцев и отправке на войну резервистов, призывников, иностранцев и школьников, уточняла Генпрокуратура России.

Адвокат колумбийца заявляла, что её подзащитный не знал, какая рассылка проходит через телефоны: он просто их заряжал и пополнял на них счёт за вознаграждение. После полномасштабного российского вторжения в Украину Хиральдо писал в фейсбуке, что "в войне нет победителей и проигравших" и что "Украина используется как марионетка для экономического ослабления России".

В розыск по делу также объявили Рамиреза Салазара и Брисеньо Мендосу. Генпрокуратура России полагает, что Мендоса "получал от неустановленных лиц инструкции" и координировал работу Хиральдо.