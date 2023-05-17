Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Колумбийца приговорили к 5 годам за смс-рассылку про войну в Украине

Суд в Москве приговорил колумбийца Альберто Энрике Хиральдо Сарая к пяти годам и двум месяцам колонии по статье о фейках про российскую армию. Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе суда.

Помимо срока колумбийцу запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трёх лет. Его обвинили в распространении фейков из корыстных побуждений в составе группы. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.

Согласно приговору, в марте 2022 года Хиральдо разместил в московском торговом центре шесть мобильных телефонов, с которых массово рассылали смс с заведомо ложными сообщениями о действиях российской армии в Украине. В частности – об убийствах мирных украинцев и отправке на войну резервистов, призывников, иностранцев и школьников, уточняла Генпрокуратура России.

Адвокат колумбийца заявляла, что её подзащитный не знал, какая рассылка проходит через телефоны: он просто их заряжал и пополнял на них счёт за вознаграждение. После полномасштабного российского вторжения в Украину Хиральдо писал в фейсбуке, что "в войне нет победителей и проигравших" и что "Украина используется как марионетка для экономического ослабления России".

В розыск по делу также объявили Рамиреза Салазара и Брисеньо Мендосу. Генпрокуратура России полагает, что Мендоса "получал от неустановленных лиц инструкции" и координировал работу Хиральдо.

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания. По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 564 человек, 162 из них обвиняют по статье о фейках про российскую армию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG