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Команда Навального объявила о возобновлении работы штабов его сторонников

Иван Жданов и Леонид Волков

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального объявила о возобновлении работы штабов его сторонников в России. Сеть штабов была признана Мосгорсудом экстремистской организацией, многие сотрудники эмигрировали из-за уголовного преследования. Однако соратники оппозиционера считают, что после семи месяцев войны "позиции путинского режима ослабли", — передаёт издание "Сирена".

Желающим присоединиться к команде предлагается заполнить анкету, в которой нужно указать, в каком регионе находится новый потенциальный сотрудник и чем он планирует заниматься. Им обещана анонимность. Жданов заявил, что новая сеть будет похожа на "партизанское подполье", штаб Навального, как утверждается, "огромное внимание уделяет безопасности". Обращение выложено в канале политика в ютьюбе.

По словам Волкова, бывшие сотрудники штабов, не будут иметь отношения к новым организациям, если сами этого не захотят. Он также призвал выходить на связь координаторов уже действующих антивоенных инициатив.

Против Волкова и Жданова в России заведены уголовные дела, они находятся за границей. Сам Навальный отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области. Сотрудничество со штабами может расцениваться российским законодательством как участие в экстремистской организации, за это предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы.

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