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Команда Навального рассказала о бизнесе семьи Вячеслава Володина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин (слева направо) на пленарном заседании Государственной думы РФ.

Связанные с семьей спикера Госдумы Вячеслава Володина компании заработали около 5 млрд рублей на продаже земли в Москве под застройку. Об этом говорится в расследовании команды Алексея Навального (ФБК и штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и иностранными агентами, они оспаривают это решение).

Московский жировой комбинат в Грайвороновском проезде работал с 1930-х годов. С 2002 года вошел в группу "Букет" Владислава Бурова. Активы "Букета" в пищевой промышленности были объединены в холдинг "Солнечные продукты". В него вошли маслоэкстракционные заводы в Саратовской области, Краснодарском крае и масложировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. Одним из создателей и совладельцев "Солнечных продуктов" был спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свою долю и долю своей матери в производстве он продал в 2007 году своему партнеру Владиславу Бурову.

В материале ФБК отмечается, что недвижимость — здания московского завода, производственные цеха и права на бессрочную аренду земли у столицы — оформлены на две отдельные компании: "Земля под комбинатом в Текстильщиках оказалась у АО "Грайвороново", а земля на западе, в Мневниках, у АО "Инспайр". И жировой комбинат начал эту землю и здания у этих фирм арендовать". Собственники этих фирм — мать и тесть Володина. Они продали землю под застройку группе "ПИК".

В ФБК также пришли к выводу, что Володин для своих поездок использует самолеты спецотряда "Россия": "75 миллионов рублей из бюджета были потрачены на то, чтобы Володин появился в Саратове и под прицелом нескольких камер порекомендовал поставить детскую площадку".

У спикера Госдумы Вячеслава Володина появилась новая жена, а она в свою очередь переоформила свою элитную квартиру на юго-западе Москвы на фирму его матери, писал The Insider. С 2016 года в официальных декларациях Володина о доходах перестала появляться информация о его первой жене, Светлане. The Insider предполагает, что тогда спикер Госдумы развёлся. Тем не менее на фотографиях, в том числе последних, Володин появляется с обручальным кольцом на руке.

  • Престарелая мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой на Мичуринском проспекте в Москве. Стоимость недвижимости может составлять около 230 млн рублей. Бывшая учительница Барабанова в возрасте 72 лет занялась бизнесом. Она владеет несколькими агрохолдингами в Смоленской и Тверской областях. Принадлежащее ей хозяйство занимало ведущие места по объемам производства и урожайности среди всех агрохолдингов Смоленской области. Ей же принадлежит несколько охотничьих хозяйств, на территории которых построены жилые комплексы и дома отдыха.
  • Володин большую часть жизни официально работал на различных государственных должностях - был вице-губернатором Саратовской области, вице-спикером, руководителем аппарата правительства, замруководителя администрации президента, а в 2016 году стал председателем Госдумы. На всех этих должностях он не мог заниматься бизнесом.

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