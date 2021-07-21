Путинская Россия нищеты, дворцов и золотых унитазов

16 июля президент России заявил, что "последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась". В виртуальном режиме Владимир Путин провел заседание Совета по национальному развитию, на котором он похвастал якобы происходящим ростом зарплат, жилищного строительства, "по показателям лучшим за всю историю России", бахвалился выплатами на детей. Путин обещает, что "экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%". Прозвучали типовые доклады премьера Михаила Мишустина и его замов: все, в общем, неплохо, прогресс налицо, но есть отдельные недостатки.

Между тем страна на одном из первых мест в мире по смертности от ковида, по 700 человек, умирают ежедневно в России от коронавируса, тогда как в Европейских странах счет идет на десяток и ниже. В Европе наводнения мобилизовали власть на помощь пострадавшим. В гигантских масштабах горят в России в этом году леса Якутии и Карелии, но это осталось вне внимания главы государства, премьер-министра и вице-премьеров, впавших в благостное самохвальство. Только что были проведены аресты руководителей ГИБДД в Ставропольском крае, где выявлена повсеместная коррупция.

Живет ли Владимир Путин в реальном мире, но откровенно охмуряет народ инструментами пропаганды, или же президентская власть так погружена в поток благостной дезинформации, что не видит реальных процессов и озабочена лишь разгромом оппозиционных навальнистов и иже с ними.

В эфире экономист и политолог Владислав Иноземцев и публицист, участник Форума свободной России Александр Скобов.

Ведет передачу Михаил Соколов

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